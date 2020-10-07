Ìó6000Ëü±ßÉÔÀµ°ú¤½Ð¤·¡Ä¡Ä¤æ¤¦¤Á¤ç¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¤â¤¦¼¤á¤¿¤¤¤è¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿Æü
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤¹¤ë¡×
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥ê¥¹¥¯´¶ÅÙ¤¬Èó¾ï¤ËÆß¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤ÎÃÓÅÄ¼ÒÄ¹
¡¡9·î24Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤½¤¦¼Õºá¤·¤¿¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤ÎÃÓÅÄ·û¿Í¼ÒÄ¹¡Ê72¡Ë¡£¥É¥³¥â¸ýºÂ¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¡¢Ìó6000Ëü±ß¤ÎÉÔÀµ°ú¤½Ð¤·¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤â3Ç¯Á°¤«¤éÈï³²Êó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æþ¶âÄä»ß¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÓÅÄ»á¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¸øÉ½¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¶ä¹Ô½Ð¿È¤ÎÃÓÅÄ»á¤Ï03Ç¯¡¢·Ð±ÄÇËÃ¾¤·¤¿ÂÍø¶ä¹Ô¤ÎÆ¬¼è¤Ë½¢Ç¤¡£4Ç¯È¾¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ç·Ð±ÄºÆ·ú¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¼êÏÓ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£Å¾µ¡¤Ï11Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡£ÅìËÌÂçÂ´¤ÎÃÓÅÄ»á¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ»ö¶È¼ÔºÆÀ¸»Ù±çµ¡¹½¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Éü¶½¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ16Ç¯¡¢¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¼ÒÄ¹¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜÍ¹À¯¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÄ¹ÌçÀµ¹×»á¤ä¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¼ÒÄ¹¡ÊÆ±¡Ë¤Î²£»³Ë®ÃË»á¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÃÏ¶ä½Ð¿È¤ÎÃÓÅÄ»á¤ËÂÐ¤·¡¢¸µ¶½¶ä¾ïÌ³¤ÎÄ¹Ìç»á¤È¡¢¸µ»°°æ½»Í§¾ïÌ³¤ÇÀ¾ÀîÁ±Ê¸»á¤Î±¦ÏÓ¡¦²£»³»á¤Ï¾å¤«¤éÌÜÀþ¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÆüËÜÍ¹À¯´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÍÂ¶â¸ÂÅÙ³Û¤Î°ú¤¾å¤²¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢Ä¹Ìç»á¤È¤Ï·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¡£ÃÓÅÄ»á¤Ï¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ç¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤ÏÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡×¤ÈÃÏ¶ä°µÇ÷¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë°ú¤¾å¤²¤Ë¿µ½Å¤Ê¹½¤¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯4·î¡¢Ä¹Ìç»á¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤Ç¡¢1300Ëü±ß¤«¤é2600Ëü±ß¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÃÓÅÄ»á¤ÏÅö»þ¡Ö²£ÉÍ¶ä¹Ô¤¬²û¤«¤·¤¤¡£¤â¤¦¼¤á¤¿¤¤¤è¡×¤È¼þ°Ï¤Ë¼å²»¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉÔÅ¬ÀÚÈÎÇä¡¢ÉÔÀµ°ú¤½Ð¤·¡Ä¡ÄºÆÀ¸¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤«
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤Î¤³¤È¡£¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÈÎÇä¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¡¢Ä¹Ìç»á¡¢²£»³»á¡¢¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¿¢Ê¿¸÷É§»á¤Î3¿Í¤¬°ìÀÆ¤ËÂà¿Ø¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ç¤Ç¤â¹âÎð¼Ô¤Ø¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÈÎÇä¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÃÓÅÄ»á¤ÏÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÓÅÄ»á¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÃÏ¶ä´´Éô¡Ë
©iStock.com
¡¡¤½¤³¤ËÄ¾·â¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤ÎÉÔÀµ°ú¤½Ð¤·¡£ÃÓÅÄ»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤¬ÄË¤¤¤Î¤¬³ô¤ÎÇäµÑ¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤À¡£¤æ¤¦¤Á¤ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ï·Ð±Ä¤Î¼«Í³ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÍ¹À¯¤Î»ý¤Á³ôÈæÎ¨¤ò¡¢¿·µ¬»ö¶È¤¬Ç§²Ä¤«¤éÆÏ¤±½Ð¤Ë´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë50¡ó°Ê²¼¤Ë²¼¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Ì¤¤À¤ËÆüËÜÍ¹À¯¤Ï90¡ó¶á¤¤É®Æ¬³ô¼ç¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉÔÀµ°ú¤½Ð¤·¤Ç³ô²Á¤âÄãÌÂ¤òÂ³¤±¡¢¡ÖÅþÄì³ô¤ò»Ô¾ì¤ËÇäµÑ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë¡£
¡¡¹ÔÆâ¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤òÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿ÃÓÅÄ»á¡£¤¢¤ÎÈ¾ÂôÄ¾¼ù¤Î¤è¤¦¤Ë¶ä¹ÔºÆÀ¸¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£
¡Ê¿¹²¬ ±Ñ¼ù¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2020Ç¯10·î8Æü¹æ¡Ë