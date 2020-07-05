¤Ê¤¼¥Æ¥¹¥é¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡© ¥È¥è¥¿¤òÎ¿¤°»þ²ÁÁí³Û ¤½¤Î¥«¥é¥¯¥ê¤È¤Ï
¤Ê¤¼¡© ¥Æ¥¹¥é¤¬¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤Ë¤Ê¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡2020Ç¯7·î2Æü¡¢¡Ö¥Æ¥¹¥é¡¢¥È¥è¥¿¤òÈ´¤¤¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¸«½Ð¤·¤¬·ÐºÑ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃæ¿´¤Ë»æÌÌ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤Ë¥Æ¥¹¥é¤Î¡Ö¥â¥Ç¥ëS¡×¤ä¡Ö¥â¥Ç¥ëX¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÇ¶áÇ¼¼Ö¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥»¥À¥ó¡Ö¥â¥Ç¥ë3¡×¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç!? À¤³¦¤¬¶Ã¤¯¥Æ¥¹¥é¤ò¤µ¤µ¤Ã¤È¸«¤ë¡ª¡Ê39Ëç¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ì¤ÍèÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÀè¿ÊÅª¤Êµ¡Ç½¤Î¿ô¡¹¤Ï¤¿¤·¤«¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤È¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤ä¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ê¤É¤â´Þ¤ó¤À¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î2019Ç¯¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÌó1074ËüÂæ¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Æ¥¹¥é¤ÏÌó36Ëü7500Âæ¤ÈÂç¤¤Ê³«¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡º£²ó¡¢¥Æ¥¹¥é¤¬¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¤³¦°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö»þ²ÁÁí³Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡»þ²ÁÁí³Û¤È¤Ï¡¢È¯¹Ô³ô¼°¤ÎÁí¿ô¤Ë³ô²Á¤ò³Ý¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¿Þ¤ë»ØÉ¸¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï³ô¼°¸ø³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¾ì´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¬³ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ë´ë¶È¤Î³ô¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤É³ô²Á¤Ï¾å¾º¤·¡¢È¿ÂÐ¤Ë³ô¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤É³ô²Á¤Ï²¼¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï¡¢¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëNY¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î7·î1Æü»þÅÀ¤Ç¡¢2100²¯¥É¥ë¡ÊÌó22Ãû±ß¡Ë¤ò±Û¤¨¡¢¥È¥è¥¿¤òÈ´¤µî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Æ¥¹¥é¤ò»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤½¤Î50.1¡ó¡¢¤Ä¤Þ¤ê11Ãû±ß¶¯¤Î¤ª¶â¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î³ô¤òÇã¤¤¤¿¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¤â¤Ä¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤ÀÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤·¤«¤Ë¥Æ¥¹¥é¤Ï¶áÇ¯¿Íµ¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥è¥¿¤ä¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤¢¤ë¤¤¤ÏGM¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â´ë¶È²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë»²Æþ¤·¤Æ10¿ôÇ¯¤Î¿·»²¼Ô¤¬¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¸Å»²¥á¡¼¥«¡¼¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ÛÃ¼»ù¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Æ¥¹¥éÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¹½Â¤¤ò¤¯¤Ä¤¬¤¨¤·¤¿¥Æ¥¹¥é
¡¡¸½ºß¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÆü²¤ÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ª¶â¤òÌÙ¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ï»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤òºî¤Ã¤¿¥³¥¹¥È¤ËÍø±×¤ò¾è¤»¤ÆÇä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤Ç¤¹¡£À½Â¤¸¶²Á¤äÈÎÇä¥³¥¹¥È¤ò°ú¤¤¤¿½ã¿è¤ÊÍø±×¤Ï¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿ô½½Ëü±ßÄøÅÙ¡¢¹âµé¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿ôÉ´Ëü±ß¤Ë¤ª¤è¤Ö¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Ç¤Ï¿ôËü±ßÄøÅÙ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡ÖÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÉÕ¤±¤Æ¹â¤¯¤Æ¤âÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤«¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±°Â¤¯¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¿ôÂ¿¤¯Çä¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤ËÊÌ¤ì¤Þ¤¹¡£¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎã¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹¡×¤ÏÁ°¼Ô¡¢¡Ö¥À¥¤¥Ï¥Ä¡×¤Ï¸å¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÇä¤ë¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤½¤ÎÌÙ¤±¤ò¿··¿¼Ö¤Î³«È¯¤ä¡¢¿·¹©¾ì¤ÎÀßÎ©ÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÇä¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡¢¥È¥è¥¿¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤¬Í¥¤ì¤¿´ë¶È¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Îµ¯¸»¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼«Æ°¼Ö°Ê³°¤Î»ö¶È¤Ç»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤¿¿Í´Ö¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸µ¼ê¤Ë¹©¾ì¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î¾ì¹ç¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¤è¤¦¤Ë²áµî¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¹¥é¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë»ñ»º²È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸Ä¿Í¤Î»ñ»º¤À¤±¤Ç¥Æ¥¹¥é¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡¢³ô¼°»Ô¾ì¡¢¤Ä¤Þ¤êÅê»ñ²È¤«¤éÅê»ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥Æ¥¹¥é¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¹¥é¤Ï2004Ç¯¤Ë750Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7²¯5000Ëü±ß¡Ë¡¢2005Ç¯¤Ë1300 Ëü¥É¥ë¡ÊÌó13²¯±ß¡Ë¤òÅê»ñ²È¤«¤éÄ´Ã£¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¿ô½½²¯±ßÃ±°Ì¤ÎÅê»ñ¤òËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ñ¶â¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î³«È¯¤äÀ¸»º¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾å½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢2019Ç¯¤Ë¥Æ¥¹¥é¤ÏÀ¤³¦¤ÇÌó36Ëü7500Âæ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ÏÇä¤ì¤ÐÇä¤ë¤Û¤ÉÀÖ»ú¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¹½Â¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¯¥ë¥Þ¤òÈÎÇä¤·¤ÆÍø±×¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï´ë¶È¤È¤·¤ÆÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤«¤é»ñ¶â¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ËÃ¼¤Ë¤¤¤¨¤Ð¥¯¥ë¥Þ¤òÇä¤Ã¤Æ°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤«¤éÌÜÀè¤ÎÍø±×¤ò¤È¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾Íè¥Æ¥¹¥é¤¬EV»Ô¾ì¤Ç°ì¿Í¾¡¤Á¤¹¤ë»þÂå¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍø±×¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ì¤Ð¤è¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡¢Åê»ñ¥Þ¥Í¡¼¤ò¸µ¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤³¤½¤¬¡¢¥Æ¥¹¥é¤¬¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ°ÛÃ¼»ù¤È¤¤¤ï¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¿Í¡¹¤Ï¥Æ¥¹¥é¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¡©
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Åê»ñ²È¤¿¤Á¤Ï¥Æ¥¹¥é¤ËÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤º¤ìÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ë»þÂå¤¬Íè¤¿¤È¤¡¢EV¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Æ¥¹¥é¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤¬¤¤¤Þ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤Þ¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µ©Âå¤Îµ¯¶È²È¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤âÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¿¤¯¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤âÅÅÆ°²½¤Î»þÂå¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µÞÂ®¤Ê»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¡¢15Ç¯Â¤é¤º¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È±Ô¤¤ÓÌ³Ð¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»öÂÖ¤Ç¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´üÂÔ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Î³ô²Á¹âÆ¤ÏÃ±¤Ê¤ë°ì²áÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂÂÖ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥¹¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¶½´ë¶È¤Î³ô²Á¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤ÇÍð¹â²¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¥Æ¥¹¥é¤¬»þ²ÁÁí³Û¤Ç¡ØÀ¤³¦°ì¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯À¤³¦Åª¤Ê¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤¬²¼¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢Åê»ñ²È¤¿¤Á¤¬¤è¤ê´üÂÔ¤Î¤Ç¤¤ëÅê»ñÀè¤òÃµ¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î³ô²Á¤Ï¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤â¾å¾º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¿ô¤«·î¤Ç¥Æ¥¹¥é¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤Ê¤Ë¤«Âç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤éµÞ·ã¤Ë³ô²Á¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡Ë
¢¨ ¢¨ ¢¨
¡¡¥Æ¥¹¥é¤¬À¤³¦°ì¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö´üÂÔ´¶¡×¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂÂÎ¤ò¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢JD¥Ñ¥ï¡¼¤¬2020Ç¯6·î24Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¼«Æ°¼Ö½é´üÉÊ¼ÁÄ´ºº¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤«¤éÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥¹¥é¤ÏºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º³ô²Á¤Ï¾å¾º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤È¡¢¤½¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬ÎÉ¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊÌ¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Àè½Ò¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤âÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥¯¥ë¥Þ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤ì¤Ð¥Æ¥¹¥é¤Ë¤Ï²ÝÂê¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡ØÎÉ¤¤¥¯¥ë¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÇä¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê»þÂå¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÅÅÆ°²½¤ä¼«Æ°±¿Å¾¡¢¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Ê¤É¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ïº£¸å¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¡¢Îò»Ë¤¢¤ëµðÂç´ë¶È¤è¤ê¤â¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·Ú¤¯¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¹¥¯»áÎ¨¤¤¤ë¥Æ¥¹¥é¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×