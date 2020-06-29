¥í¡¼¥½¥ó¤Î¡ØÀ¸¥Á¥ç¥³¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡Ù¤Ï¥·¥å¥ï¥Ã¤È¸ýÍÏ¤±¡õ¤Û¤í¶ì¤µ¤¬¤è¤·
¥í¡¼¥½¥ó¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÀ¸¥Á¥ç¥³¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡Ù¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¯¥ì¡¼¥×¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬°ì½ï¤Ë¥·¥å¥ï¥Ã¤ÈÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸ýÅö¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤¹¤¬¥«¥«¥ª¤ÎÉ÷Ì£¤ÏÇ»¸ü¡ª¡¡¸åÌ£¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤´Ë«Èþ¤ª¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥í¡¼¥½¥ó¡ÃÀ¸¥Á¥ç¥³¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡Ã295±ß
¤³¤Á¤é¤¬¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÀ¸¥Á¥ç¥³¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡Ù¡£¤ª¤Ò¤È¤Ä295±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£À½Â¤¤Ï»³ºêÀ½¥Ñ¥ó¤Ç¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤Ï295kcal¡Ê»é¼Á 20.2g¡¢Åü¼Á 22.1g¡Ë¡£
¥³¥³¥¢É÷Ì£¤Î¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤Î¥Á¥ç¥³¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¡£¶´¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤¬ÌÚÀ±¤ÎÂçÀÖÈÃ¤Î¤è¤¦¡£
¥Ñ¥¯¤Ã¤È¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¯¥ì¡¼¥×¤¬°ì½ï¤Ë¥·¥å¥ï¥Ã¤ÈÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥³¥¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ê¡¢¥«¥«¥ª¤ÎÉ÷Ì£¤â¤Á¤ã¤ó¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´Å¤µ¤Î¤¢¤È¤Ë¤«¤¹¤«¤Ê¥Û¥í¶ì¤µ¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢¸åÌ£¤â¥°¥Ã¥É¡£¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥à¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«ÈþÍÑ¤Ë¤É¤¦¤¾¡Á¡£