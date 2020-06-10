´°Çä´Ö¶á¡ª¡©Âç¿Íµ¤GU¡ÖÌµÅ¨¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤Ç²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë♡¤ª¤¹¤¹¤áÃå²ó¤·¥³¡¼¥Ç
¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à1¡¥Ãå¤³¤Ê¤·¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë2way»ÅÍÍ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹
GU¡¡2WAY¥É¥Ã¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¥Í¥Ã¥¯¥Ö¥é¥¦¥¹¡Ê5Ê¬Âµ¡Ë¡Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×²ÄÇ½¡Ë
²Á³Ê¡§1,490±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¥«¥é¡¼¡§09 BLACK¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤Û¤«¡¢Á´3¿§Å¸³«¡£
¹ØÆþ¥µ¥¤¥º¡§S¥µ¥¤¥º
ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤È¸«¤¨¤ë¥¹¥¯¥¨¥¢¥Í¥Ã¥¯¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ï¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë2way»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ª¤ÎÉôÊ¬¤¬¥´¥à»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤â²ÄÇ½¡£¥Ü¥È¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤ªÆÀ´¶¤â¤¢¤ê´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡ý
¥«¥é¡¼¤Ï09 BLACK¡¢32 BEIGE¡¢38 DARK BROWN¤ÎÁ´Éô¤Ç3¼ïÎà¡£Î¢ÃÏ¤¬Ìµ¤¯¡¢¥·¥¢¡¼´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥é¥Ã¤ÈÃå¤ë¤À¤±¤Ç¤â½Ü¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª
¼ÂºÝ¤ËÃå¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡Ä
¥È¥Ã¥×¥¹¡§GU¡Ê09 BLACKÃåÍÑ¡Ë
¥Ñ¥ó¥Ä¡§¥æ¥Ë¥¯¥í
¥Ð¥Ã¥°¡§¤·¤Þ¤à¤é
¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡§Epriis
Ãå¾æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¢¤ê¡¢¿ÈÉý¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¥Ñ¥Õ¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ·¿¥«¥Ð¡¼¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë1Ëç¤Ç¤¹¡£
Ãå²ó¤·¡ ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¥ì¥¤¤á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç
¢¨¥â¥Ç¥ë¿ÈÄ¹¡§157cm
¥È¥Ã¥×¥¹¡§GU¡Ê09 BLACKÃåÍÑ¡Ë
¥Ñ¥ó¥Ä¡§¤·¤Þ¤à¤é
¥·¥å¡¼¥º¡§FutierLand
¥Ð¥Ã¥°¡§FutierLand
¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡§Epriis
¥Ñ¥ó¥Ä¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Ë¤·¤Æ½÷À¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤ÈÂç¿Í²Ä°¦¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¤è¡ý
¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à2¡¥¤Ï¤¤ä¤¹¤¯¤Æ³Ú¤Á¤ó·Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥«¡¼¥È
GU¡¡¥É¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¥·¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«¡¼¥È¡Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×²ÄÇ½¡Ë
²Á³Ê¡§1,990±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¥«¥é¡¼¡§09 BLACK¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤Û¤«¡¢Á´3¿§Å¸³«¡£
¹ØÆþ¥µ¥¤¥º¡§S¥µ¥¤¥º
ÁÇºà¡§É½ÃÏ ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó¡¿Î¢ÃÏ ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
½À¤é¤«¤¤¥·¥¢¡¼´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â·Ú¤ä¤«¤Ç¡¢Æ°¤¯¤¿¤Ó¤ËÍÉ¤ì¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬À¶ÎÃ´¶¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤ê²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î1Ëç¡£
Î¢ÃÏÉÕ¤¤Ç¡¢Æ©¤±´¶¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¤Ï¤±¤ë¤â¤Î´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
¥¦¥¨¥¹¥È¤ÏÁí¥´¥à¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¿¤Ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂ¿¾¯¤Ï¤¤Ë¤¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥´¥à»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç½¼Ê¬³Ú¤Ë¤Ï¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ý
¥«¥é¡¼¤ÏÀè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¥Ö¥é¥¦¥¹¤ÈÆ±¤¸¡¢09 BLACK¡¢32 BEIGE¡¢38 DARK BROWN¤ÎÁ´Éô¤Ç3¼ïÎà¡£
3¿§¤È¤â¥À¡¼¥¯¥È¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬½Ð¤¹¤®¤Ê¤¤A¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥¢¡¼ÁÇºà¤Ç²Æ¾ì¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãå²ó¤·¡ ¥ì¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¥¹¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç
¥È¥Ã¥×¥¹¡§GU
¥¹¥«¡¼¥È¡§GU¡Ê09 BLACKÃåÍÑ¡Ë
¥·¥å¡¼¥º¡§FutierLand
¥Ð¥Ã¥°¡§¥¢¥¯¥¢¥¬¥ì¡¼¥¸
¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡§Epriis
Âç¿Í²Ä°¦¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¤Ê¤é¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ì¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¡¢Æ©¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¡ý
Ãå²ó¤·¢ ²Ä°¦¤¯¤Æº£¤Ã¤Ý¤¤¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³¡¼¥Ç
¥È¥Ã¥×¥¹¡§GU¡Ê09 BLACKÃåÍÑ¡Ë
¥¹¥«¡¼¥È¡§GU¡Ê09 BLACKÃåÍÑ¡Ë
¥·¥å¡¼¥º¡§FutierLand
¥Ð¥Ã¥°¡§GU
¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡§Epriis
1Ëç¤º¤Ä¤â¤â¤Á¤í¤ó²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å²¼¤ÇÆ±¿§¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÏÃå¤ë¤À¤±¤Ç¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¥É»È¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤é¥»¥Ã¥È¤Ç¥ï¥ó¥ÔÉ÷¤ËÃå¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾å²¼ÊÌ¡¹¤Ë»È¤¨¤ÆÃå¤³¤Ê¤·¤Ï¼«Í³¼«ºß¡ª
¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤â²Ä°¦¤¤♡
¤·¤«¤â¤³¤Á¤é¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï2way¤Ç»È¤¨¤ÆÄ¶Í¥½¨¡ª¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Ê·°Ïµ¤¤Î°ã¤Ã¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹♡
¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤âÃå¤³¤Ê¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¡¦¥Ü¥È¥à¤ÇÆ±¿§¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ªÉý¹¤¤Ãå²ó¤·¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ²Á³Ê¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þ¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
µ»ö¶¨ÎÏ¡§GU