¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡×¤Ç¹Í¤¨¤ë·Ú¥È¥é»ö¾ð¡¡ÇÀÆ»¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ä¥Ý¥ë¥·¥§¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¼Ö¼ï¤â¡Ä
¡¡2018Ç¯10·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢ÆüÍË¸á¸å7»þ58Ê¬¡Ë¤Ï¡¢º£¤ä¹ñÌ±Åª¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢·Ú¥È¥é¤³¤È·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤À¡£°ì¸®²È¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç½»Ì±¤¿¤Á¤¬ÂÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ú¥È¥é»ö¾ð¤òÄ´¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤ª»Å»öÃæ¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£±ÒÀ±¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤Î°ì¸®²È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÊ¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÃÏÊý¤Î½»Ì±¤Ë¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¿´Í¥¤·¤¤½»Ì±¤¬¡Ö°ÆÆâ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢°ì¸®²È¤Þ¤Ç¼Ö¤ÇÀèÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Î¼Ö¤Ï¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯·Ú¥È¥é¤À¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬Âç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Èµ°¤ò°ì¤Ë¤·¤Æ·Ú¥È¥é¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬µÞÁý¤·¤¿¡£
¡¡·Ú¥È¥é¤È¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¡ÊÇÓµ¤ÎÌ660Õ°Ê²¼¡Ë¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÂçÀÑºÜÎÌ¤Ï¶Ï¤«350Ô¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ß¤«¤ó¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ê¤é50¸Ä°Ê¾å¡¢¾®¶Ì¤Î¥ê¥ó¥´¤Ê¤éÌó1400ÀÑ¤á¤ë¡£¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤é500ºý¡¢Ã±3´¥ÅÅÃÓ¤Ê¤éÌó1Ëü4900ËÜOK¡£¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼·¿¤Î¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤é4¡¢5ÂæºÜ¤»¤é¤ì¤ë¡£¼ã¤¤Ã±¿È¼Ô¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤é¡¢·Ú¥È¥é¤Ç½½Ê¬¤À¤í¤¦¡£
¡¡É¸½àÅª¤Ê¹ÌæÑµ¡¤Î½Å¤µ¤Ï200¡Á300Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤âÍ¥¤Ë±¿¤Ù¤ë¡£¿Å¤Ê¤éÌó60Â«¡£¼«Âð¤ÈÅÄÈª¤ä»³ÎÓ¤ò±ý¤Íè¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊØÍø¤ÊÂåÊª¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÊÒ¤äÅÔ²ñ¤Ç¤Ï·Ú¥È¥é¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÇÀ¶È¡¢ÎÓ¶È¡¢µù¶È¤Ê¤É¤ÎÂè1¼¡»º¶È¤¬À¹¤ó¤ÊÃÏÊý¤Û¤É½êÍÂæ¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢°ã¤Ã¤¿¡£2019Ç¯3·îËö¸½ºß¡¢·Ú²ßÊª¼Ö¡Ê·Ú¥È¥é¡¢·Ú¥Ð¥ó¡¢·Ú¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¡Ë¤ÎÊÝÍÂæ¿ô¤ÏÁ´¹ñÌó850ËüÂæ¡£¤½¤ÎÆâÌõ¤òÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¸«¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ù¥¹¥È5¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê1¡Ë°¦ÃÎ¸©¡¢Ìó35Ëü6000Âæ
¡Ê2¡ËÂçºåÉÜ¡¢34Ëü1100Âæ
¡Ê3¡ËÊ¡²¬¸©¡¢Ìó32Ëü2700Âæ
¡Ê4¡ËÀéÍÕ¸©¡¢Ìó31Ëü7000Âæ
¡Ê5¡Ëºë¶Ì¸©¡¢Ìó31Ëü4800Âæ
¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡Á´¹ñ·Ú¼«Æ°¼Ö¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë»»½Ð¡Ë
¡¡¿Í¸ý¿ô¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢·Ú¥Ð¥ó¡¢·Ú¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤â´Þ¤à¿ô»ú¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·Ú¥È¥é¤ÏÃÏÊý¤Ç¤Ð¤«¤ê¾è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¼òÅ¹¤Ê¤É¤¬ÇÛÃ£¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÍÑÅÓ¤¬¹¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏºµ¤Ê¬¤âÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â½ÐÍè¤ë¤«¤é¡¢°¦¼Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¥Ü¡¼¥É¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¤Ê¤ÉÍ·¤ÓÆ»¶ñ¤¬ÀÑ¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹ñÆâ¤Î¼«Æ°¼ÖÊÝÍÂæ¿ô¤Ï·×Ìó8230ËüÂæ¡£¤½¤Î¤¦¤Á·Ú¥È¥é¤ò´Þ¤á¤¿·Ú²ßÊª¼Ö¤ÏÌó10Ê¬¤Î1¡£¼«Æ°¼ÖÁ´ÂÎ¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÇ¯´ÖÌó520ËüÂæ¤Ç¡¢¤¦¤Á·Ú¥È¥é¤Î¿·¼Ö¤ÏÌó18ËüÂæ¡£ÆüËÜ¤Î¼Ö¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÃÏÊâ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï½ô·ÐÈñ¤¬³Ê°Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£Îã¤¨¤ÐÀÇ¶â¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÏÇ¯´Ö1Ëü800±ß¤À¤¬¡¢·Ú¥È¥é¤Ï5000±ß¤ÇºÑ¤à¡£ÌóÈ¾Ê¬¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÇÓµ¤ÎÌ¤¬1000Õ¤«¤é1500Õ¤Þ¤Ç¤Î¼«²ÈÍÑ¼«Æ°¼Ö¤À¤ÈÇ¯´Ö3Ëü4500±ß¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¤Î7ÇÜ¶á¤¤¡£
¡¡Ç³Èñ¤Ï¼Ö¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÅö°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÌÜ°Â¤Ï1¥ê¥Ã¥È¥ë15kmÁ°¸å¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤«¤ä¤äÎô¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍðË½¤Ë°·¤ï¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢20Ç¯°Ê¾å¾è¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ë¡£¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡·Ú¥È¥é¤ÎÄ¹½ê¤Ï·ÐºÑÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤Î·Ú¥È¥é¤ÏÁö¹ÔÀ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡×¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¾è¤ë4WD¡Ê4ÎØ¶îÆ°¡Ë¼Ö¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¬¾è¤ë·Ú¥È¥é¤òÄÉ¤¤¡¢¶¹¤¤Æ»¤ä°Ï©¤òÁö¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¡Ê·Ú¥È¥é¤Ç¡ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ï¼è¤ê±Û¤·¶ìÏ«¤Ê¤Î¤À¡£ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë·Ú¥È¥é¤¬¡¢¶¹¤¤°Ï©¤ÇÈô¤Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢Æ»¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡·Ú¥È¥é¤Ë¤â4WD¼Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¶¹¤¤Æ»¤ä¹Ó¤ì¤¿Æ»¡¢ÀãÆ»¤Ç¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÁö¤ì¤ë¡£»ÔÃæ¤Ç¼ò²°¤Ê¤É¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï2WD¼Ö¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÇÀÂ¼ÃÏÂÓ¤ä»³´ÖÉô¤Î·Ú¥È¥é¤Ï4WD¼Ö¤È»×¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê¼«Æ°¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¡Ë¡£2WDÁö¹Ô¤È4WDÁö¹Ô¤ò¥¹¥¤¥Ã¥Á°ì¤Ä¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤ª¤Þ¤±¤Ë¼ÖÉý¤¬Á´Éý1¡¦48m°Ê²¼¤È¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¶¹¤¤Æ»¤ÏÂçÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤À¡£3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉáÄÌ¼Ö¡Ê2000ÕÄ¶¡Ë¤Ê¤é2¡¦5m°Ê²¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ìó1m°ã¤¦¡£¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡×¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢¤à¤·¤í¼èºàÈÉ¤Î¤Û¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö·Ú¥È¥é¤Ï³¹¾è¤ê¤Ç¤Ï¶ìÏ«¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»ÔÃæ¤Ç¤âÁö¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö²ÙÊª¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬ºÇ¶¯¡×¤È¤¤¤¦É¾¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¡£¤Ê¤Ë¤·¤íF1¥Þ¥·¥óÆ±ÍÍ¤Ë·ÚÎÌ²½¤¬ÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÙÊª¤òÀÑ¤à¤¿¤á¤À¡£²ÙÂæ¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Áö¤ê¤Ë¸þ¤¤¤¿¼Ö¤È²½¤¹¤Î¤À¡£
¡¡1999Ç¯¤«¤é2012Ç¯¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥µ¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ê¥¹¥Ð¥ë¡Ë¤Î6ÂåÌÜ¤Ï¡ÖÇÀÆ»¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£¾éÃÌ¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶îÆ°Êý¼°¤¬·Ú¥È¥é¤Ç¤Ï°ÛÎã¤ÎRR¤Ç¡¢¥Ý¥ë¥·¥§911¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¸åÉô¤Ë¤¢¤ê¡¢¸åÎØ¤¬¶îÆ°¡£Áö¹ÔÀ¤âÈ´·²¤ÈÉ¾È½¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡6ÂåÌÜ¥µ¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï4µ¤Åû¤Ç¡¢²áµë´ïÊý¼°¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¶õµ¤¤ò¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹â¤¤½ÐÎÏ¤Î¼Â¸½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡ÖÇÀÆ»¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·Ú¥È¥é¤Ïº£¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¡×¡Ê¥Û¥ó¥À¡Ë¤À¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¸åÎØ¤Î¼Ö¼´¤ÎÁ°¤ËÅëºÜ¤·¡¢¸åÎØ¤ò¶îÆ°¤µ¤»¤ë¡¢¥ß¥É¥·¥Ã¥×¡ÊMR¡Ë¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤âÁö¤ê¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î·Ú¥È¥é¤Ï°ÂÁ´ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Áð´¢ÀµÍº¡Ê67¡ËÊ±¤¹¤ëÏ·ÇÀÉ×¤¬Ç¼Æ¦¤ò¿©¤¦CM¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î·Ú¥È¥é¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¡×¡Ê¥¹¥º¥¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ìë´Ö¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤â¸¡ÃÎ¤¹¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥«¥á¥é¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2¤Ä¤Î¥«¥á¥é¤¬Á°Êý¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤ä¼ÖÎ¾¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¾×ÆÍ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ö¥¶¡¼²»¤Ê¤É¤Ç±¿Å¾¼ê¤Ë·Ù¹ð¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾×ÆÍ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¡¢¼«Æ°¤Ç¼å¤¤¥Ö¥ì¡¼¥¤¬ºîÆ°¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç±¿Å¾¼ê¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤à¤È¡¢Æ§¤àÎÏ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¡£¤â¤Ã¤È¾×ÆÍ¤Î´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¡¢¼«Æ°¤Ç¶¯¤¤¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤ê¡¢¾×ÆÍ¤Î²óÈò¤ä¾×ÆÍ»þ¤ÎÈï³²·Ú¸º¤¬¿Þ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Áð´¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¼«Ëý¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤¬117Ëü2600¡Á141Ëü3500±ß¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤X¡¢¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¢¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£¤¿¤À¤·¡¢·»ÄïÊ¬¤Î¥¥ã¥ê¥¤KC¤Ë¤Ï80Ëü±ß¤òÀÚ¤ë¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡2019Ç¯¤Î·Ú¥È¥éÇä¤ì¹Ô¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ê1¡Ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡×Ìó8Ëü1000Âæ
¡Ê2¡Ë¥¹¥º¥¡Ö¥¥ã¥ê¥¤¡×Ìó6Ëü500Âæ
¡Ê3¡Ë¥Û¥ó¥À¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¡×Ìó1Ëü5300Âæ
¡Ê4¡ËÆü»º¡ÖNT100¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×Ìó9400Âæ
¡Ê5¡Ë¥¹¥Ð¥ë¡Ö¥µ¥ó¥Ð¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¡×Ìó5800Âæ
¡Ê6¡Ë»°É©¡Ö¥ß¥Ë¥¥ã¥Ö¥È¥é¥Ã¥¯¡×Ìó4300Âæ
¡Ê7¡Ë¥È¥è¥¿¡Ö¥Ô¥¯¥·¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡×Ìó4000Âæ
¡Ê8¡Ë¥Þ¥Ä¥À¡Ö¥¹¥¯¥é¥à¥È¥é¥Ã¥¯¡×Ìó2300Âæ
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¢¥¹¥º¥¡¢¥Û¥ó¥À¤¬·Ú¥È¥é¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ê¡¼¤Ê¤Î¤À¡£1°Ì¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï·Ú¥È¥é¤ÎÏ·ÊÞ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÌÌÜÌöÇ¡¡£1957Ç¯¤Ë·Ú¥È¥é¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥ß¥¼¥Ã¥È¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡3ÎØ¤Ç259Õ¤À¤Ã¤¿¡£º£¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤ÎÇÓµ¤ÎÌ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â300Ô¤Þ¤ÇÀÑ¤á¤¿¤Î¤À¤«¤éÎ©ÇÉ¤À¡£±Ç²è¡ÖALWAYSÂ³¡¦»°ÃúÌÜ¤ÎÍ¼Æü¡×¡Ê2007Ç¯¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤â¥ß¥¼¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡1963Ç¯¤Ë¤Ï¥Û¥ó¥À¤¬¡ÖT360¡×¤Ç·Ú¥È¥é¤Ë»²Æþ¡£2ÎØ¥á¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¥Û¥ó¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬½é¤Î4ÎØ¼Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ö¤Ç½é¤á¤ÆDOHC¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¡£³«È¯¤ÎÁí»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ±¼ÒÁÏ¶È¼Ô¤Î¸Î¡¦ËÜÅÄ½¡°ìÏº»á¡£Åö»þ¤Î¥Û¥ó¥À¤Îµ»½Ñ¤Î·ë¾½¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÀ¸»º¤ò2021Ç¯6·î¤Ë½ªÎ»¤·¡¢°Ê¸å¤Ï·Ú¥È¥é¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë¡£³«È¯Èñ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿ºÎ»»ÌÌ¤ÎÌäÂê¤é¤·¤¤¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤ÎÅ±Âà¸å¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¢¥¹¥º¥¤Î2¶¯¤ÎÁè¤¤¤È¤Ê¤ë¡£¤Û¤«¤Î5¼Ò¤ÏOEM¡ÊÂ¾¼Ò¤¬À½Â¤¤·¤¿À½ÉÊ¤ò¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÈÎÇä¡Ë¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥Ð¥ë¤È¥È¥è¥¿¤Î¶¡µë¸µ¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤À¡£Æü»º¡¢»°É©¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Ï¥¹¥º¥¤«¤éÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤¼Æ»¤äº½ÍøÆ»¡¢¶¹¤¤Æ»¤ä°Ï©¤Ê¤é·Ú¥È¥é¤Î¤Û¤¦¤¬¸þ¤¯¡£¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡×¼èºàÈÉ¤â·Ú¥È¥é¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£¥«¥á¥é¤Ê¤É¤Îµ¡ºà¤ò²ÙÂæ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êÀÑ¤á¤ë¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¹âËÙÅßÉ§¡Ê¤¿¤«¤Û¤ê¡¦¤Õ¤æ¤Ò¤³¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡£1990Ç¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼ÒÆþ¼Ò¡£·ÝÇ½ÌÌ¤Ê¤É¤ò¼èºà¡¦¼¹É®¡ÊÊüÁ÷Ã´Åö¡Ë¡£2010Ç¯Âà¼Ò¡£½µ´©»ï·ÀÌóµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢2016Ç¯¡¢ËèÆü¿·Ê¹½ÐÈÇ¼ÒÆþ¼Ò¡£¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼ËèÆü¡×µ¼Ô¡¢ÊÔ½¸¼¡Ä¹¤òÎòÇ¤¤·¡¢2019Ç¯4·î¤ËÂà¼Ò¤·ÆÈÎ©¡£
½µ´©¿·Ä¬WEB¼èºàÈÉÊÔ½¸
2020Ç¯5·î5Æü ·ÇºÜ