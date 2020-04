つい先日、イギリスの大家族に22人目の赤ちゃんが誕生し話題になったばかりだが、世の中には双子や3つ子を妊娠しても気づかない女性がいるようだ。米ウィスコンシン州に住む女性が昨年7月に出産した双子の誕生秘話ついて語り、話題となっている。『The Sun』『Mirror』などが伝えた。米ウィスコンシン州在住のリンジー・アルティスさん(Lyndsey Altice、30)は3児の母である。2度目の出産は双子だったが、リンジーさんは出産するまでお腹に2人を身ごもっていたことに気付かなかったという。リンジーさんは昨年7月、助産師や看護師、夫ウェズレーさん(33)と女きょうだいらに囲まれて、大きな浴槽の中にお湯を溜めて水中で双子を産んだ。しかし誰1人として双子が産まれるとは思っておらず、分娩はかなりのカオス状態であったようだ。リンジーさんは分娩時の様子をこう振り返っている。「4キロで出産した長男のジャンゴ(Django)の妊娠時と比べると、私の体重は2倍も増えていたのです。だから最初にエイダ・メイズ(Ada Maze)が誕生した時、身体があまりにも小さくて不思議に思ったのです。でもすぐに再び激しい陣痛に襲われました。私はすぐに何が起きているのかを察したのですが、痛みで会話ができる状態ではありませんでした。看護師はかなり困惑していましたが、その2分後にはビリー・ジューン(Billie June)が誕生したのです。」「双子だなんて考えてもいなかったので、その場にいた誰もが驚きとショックでビリー・ジューンを迎えました。私が覚えているのは『約10分で何回叫ぶことができるか』という世界記録を樹立できるくらい、ひたすら叫んでいたことですね。夫は2人目が産まれた後、ショック状態に陥っていました。」リンジーさんは基本的な検査は受けてきたそうだが、ハイリスクの妊娠ではなかったため超音波検査を行ったのはたった1回だけだったそうだ。ただその1回の検査の時に映し出されたのは1人だけで、まさか双子を妊娠しているとは思いもしなかったという。リンジーさんは「初めから1人と決めてかかっていたので、2人目の存在に気が付かなかったのでしょうね。ただ、当時の超音波検査の写真をもう一度見てみたのですが、やはり1人しか映っていませんでした」と笑う。双子は7月で1歳を迎えるが、リンジーさんはこの9か月で大きな心境の変化があったようで、双子についてこう語っている。「出産のときの写真を見ると、私が当時どんな気持ちだったのかとてもよくわかります。あの時は『えええ! なんてことなの! 双子!!』と驚きとショックでいっぱいでした。私の人生の中で最大のサプライズでしたね。でも娘たちももうすぐ1歳を迎えます。私たち一家もずいぶんと落ち着き、こうやって皆さんに双子の話をシェアできるまでになりました。」「娘たちは私たち家族にとってかけがえのない存在です。世の中が暗いニュースで溢れている今、少しでも明るい話題を届けられたら嬉しく思います。」画像は『Mirror 2020年4月15日付「Mum who didn’t know she was pregnant with twins speechless as second baby is born」(Image: Caters News Agency)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)