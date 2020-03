音によるセラピーの効果は古くから知られており、先住民の文化として、音楽を使って幸福感を高め、健康状態を改善するものが存在します。では、実際にどういった曲が不安軽減に効果的なのか、心理学者が被験者の生理学的状態を測定して、トップ10曲を突き止めました。Neuroscience Says Listening to This Song Reduces Anxiety by Up to 65 Percent | Inc.comhttps://www.inc.com/melanie-curtin/neuroscience-says-listening-to-this-one-song-reduces-anxiety-by-up-to-65-percent.html調査会社マインドラボ・インテリジェントインサイトの行った調査は、被験者の脳波・心拍数・血圧・呼吸数などを測定しながら、できるだけ早くパズルを解かせることで ストレス を与え、その際に音楽を流すことで、どの曲が不安やストレスの軽減に役立つのかを調べるというもの。その結果、以下の10曲が特に効果的だったことがわかりました。1位:マルコーニ・ユニオン「Weightless」2位:Airstream「Electra」3位:DJ Shah「Mellomaniac (Chill Out Mix)」4位:エンヤ「ウォーターマーク」5位:コールドプレイ「Strawberry Swing」6位:バルセロナ「Please Don't Go」7位:オール・セインツ「Pure Shores」8位:アデル「Someone Like You」9位:モーツァルト「フィガロの結婚 第3幕 そよ風に寄せて(手紙の二重唱)」10位:Rue du Soleil「We Can Fly」マインドラボの心理学者デヴィッド・ルイス=ホジソン博士によると、特に1位の「Weightless」では、被験者の不安感が65%減少し、安静時脈拍も35%減少する結果が出たとのこと。実は、そもそも「Weightless」という曲はマルコーニ・ユニオンがサウンドセラピストと共同で制作したもので、聞くと心拍数や血圧、ストレスホルモンであるコルチゾールの値を下げるのに役立つものだとのこと。一方で、博士は「『Weightless』はあまりにも効果的で、多くの女性が眠くなる傾向があったので、この曲を聴きながら運転するのは危険です」と述べています。Spotifyで、この10曲にHanne Lelandの「Stay」、Nirinjan Kaurの「I Am (Krishan Liquid Mix)」、Craig Pruess & Anandaの「Devi Prayer」を加えたオープンプレイリストが公開されています。Spotify - Relaxing Songshttps://open.spotify.com/playlist/71mRGOhRHXZRSbQzouuFw7また、「Weightless」は公式にYouTubeで10時間耐久版が公開されています。Marconi Union - Weightless (Official 10 Hour Version) - YouTube