鎌田大地、浅野拓磨が復帰！日本代表、W杯２次予選に向けた招集メンバー23名を発表！
日本サッカー協会は10月３日、カタール・ワールドカップアジア２次予選のモンゴル戦（10日／埼玉）とタジキスタン戦（15日／ドゥシャンベ）に臨む日本代表メンバー23名を発表した。
メンバーは、大迫勇也が負傷で離脱したFWに浅野拓磨（パルチザン）と鎌田大地（フランクフルト）が復帰。その他は、前回９月シリーズと同じメンバーとなった。
日本代表メンバーは以下の通り。
GK
川島永嗣（ストラスブール／フランス）
権田修一（ポルティモネンセ／ポルトガル）
シュミット・ダニエル（シント＝トロイデン／ベルギー）
DF
長友佑都（ガラタサライ／トルコ）
吉田麻也（サウサンプトン／イングランド）
酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
植田直通（セルクル・ブルージュ／ベルギー）
安西幸輝（ポルティモネンセ／ポルトガル）
畠中槙之輔（横浜F・マリノス）
冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
MF
原口元気（ハノーファー／ドイツ２部）
柴崎 岳（デポルティボ・ラ・コルーニャ／スペイン２部）
遠藤 航（シュツットガルト／ドイツ２部）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
橋本拳人（FC東京）
中島翔哉（ポルト／ポルトガル）
南野拓実（ザルツブルク／オーストリア）
板倉 滉（フローニンヘン／オランダ）
堂安 律（PSV／オランダ）
久保建英（マジョルカ／スペイン）
FW
永井謙佑（FC東京）
浅野拓磨（パルチザン・ベオグラード／セルビア）
鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）
メンバーは、大迫勇也が負傷で離脱したFWに浅野拓磨（パルチザン）と鎌田大地（フランクフルト）が復帰。その他は、前回９月シリーズと同じメンバーとなった。
日本代表メンバーは以下の通り。
GK
川島永嗣（ストラスブール／フランス）
権田修一（ポルティモネンセ／ポルトガル）
シュミット・ダニエル（シント＝トロイデン／ベルギー）
DF
長友佑都（ガラタサライ／トルコ）
吉田麻也（サウサンプトン／イングランド）
酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
植田直通（セルクル・ブルージュ／ベルギー）
安西幸輝（ポルティモネンセ／ポルトガル）
畠中槙之輔（横浜F・マリノス）
冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
MF
原口元気（ハノーファー／ドイツ２部）
柴崎 岳（デポルティボ・ラ・コルーニャ／スペイン２部）
遠藤 航（シュツットガルト／ドイツ２部）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
橋本拳人（FC東京）
中島翔哉（ポルト／ポルトガル）
南野拓実（ザルツブルク／オーストリア）
板倉 滉（フローニンヘン／オランダ）
堂安 律（PSV／オランダ）
久保建英（マジョルカ／スペイン）
FW
永井謙佑（FC東京）
浅野拓磨（パルチザン・ベオグラード／セルビア）
鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）