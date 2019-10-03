W杯２次予選に向けた日本代表メンバーが発表された。写真：徳原隆元

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　日本サッカー協会は10月３日、カタール・ワールドカップアジア２次予選のモンゴル戦（10日／埼玉）とタジキスタン戦（15日／ドゥシャンベ）に臨む日本代表メンバー23名を発表した。
 
　メンバーは、大迫勇也が負傷で離脱したFWに浅野拓磨（パルチザン）と鎌田大地（フランクフルト）が復帰。その他は、前回９月シリーズと同じメンバーとなった。

日本代表メンバーは以下の通り。
 
GK
川島永嗣（ストラスブール／フランス）
権田修一（ポルティモネンセ／ポルトガル）
シュミット・ダニエル（シント＝トロイデン／ベルギー）
 
DF
長友佑都（ガラタサライ／トルコ）
吉田麻也（サウサンプトン／イングランド）
酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
植田直通（セルクル・ブルージュ／ベルギー）
安西幸輝（ポルティモネンセ／ポルトガル）
畠中槙之輔（横浜F・マリノス）
冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
 
MF
原口元気（ハノーファー／ドイツ２部）
柴崎　岳（デポルティボ・ラ・コルーニャ／スペイン２部）
遠藤　航（シュツットガルト／ドイツ２部）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
橋本拳人（FC東京）
中島翔哉（ポルト／ポルトガル）
南野拓実（ザルツブルク／オーストリア）
板倉　滉（フローニンヘン／オランダ）
堂安　律（PSV／オランダ）
久保建英（マジョルカ／スペイン）
 
FW
永井謙佑（FC東京）
浅野拓磨（パルチザン・ベオグラード／セルビア）
鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）
 