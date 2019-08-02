µíÆý¤ò»È¤Ã¤Æ»þÃ»¤Ç´ÊÃ±¡ª¥Ä¥Ê´Ì¡ÚÇ»¸ü¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¹¥¿¡Û
bentos_sara
µíÆý¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¹¥¿¢ö
À¸¥¯¥ê¡¼¥àÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤ËÇ»¸ü¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹♡
±£¤·Ì£¤ÎÌÍ¤Ä¤æ¤Ç¥³¥¯¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥Ê´Ì¤ò»È¤Ã¤Æ»þÃ»¤Ë¤â¡ª
À§Èó¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£
¢¡ºàÎÁ(£²¿ÍÊ¬)
¡¦¥Ñ¥¹¥¿ 160g
¡¦¥Ä¥Ê´Ì 1¸Ä
¡¦¶Ì¤Í¤® 1/4¸Ä
¡¦¥Ð¥¿¡¼ 20g
¡¦µíÆý 150cc
¡¦¾®ÇþÊ´ Âç1
¡¦ÌÍ¤Ä¤æ Âç1
¡¦±ö¥³¥·¥ç¥¦ Å¬ÎÌ
¢¡ºî¤êÊý
¡Ãæ²Ð¤ÇÇ®¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¶Ì¤Í¤®¤òßÖ¤á¤Þ¤¹¡£
¢¶Ì¤Í¤®¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥Ä¥Ê´Ì¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¾®ÇþÊ´¤òÆþ¤ì¥À¥Þ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼ßÖ¤á¤Þ¤¹¡£
£µíÆý¤ò2²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÆþ¤ì¡¢¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÌÍ¤Ä¤æ¤È±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤è§¤Ç¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Íí¤á¤¿¤é´°À®¡ª