¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¡ß¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¢²Æµ¨¸ÂÄê¤¹¤¤¤«¥½¡¼¥À¤ä¥Þ¥ó¥´¡¼¡õ¥¥¦¥¤¥é¥Ã¥·¡¼
¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à¤È¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£2019Ç¯6·î27Æü(ÌÚ)¤«¤é8·î28Æü(¿å)¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
2018Ç¯¤Ë¼¡¤°4ÅÙÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï3¼ïÎà¤Î¿·ºî¥É¥ê¥ó¥¯¤òÅ¸³«¡£ÈùÃº»À¤Î¤¹¤¤¤«¥½¡¼¥À¤Ë±ö¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤¿¡Ö¤¹¤¤¤«¥½¡¼¥À with ¡Ø¥«¥ë¥Ô¥¹¡ÙPETIT¡×¤Ï¡¢ÃíÊ¸¼Ô¼«¿È¤¬´õ¼á¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×PETIT(¥×¥Á)¤ò²Ã¤¨¤Æ´°À®¤µ¤»¤ë°ìÇÕ¡£¤¹¤¤¤«¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¡¢Í·¤Ó¿´¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¥é¥Ã¥·¡¼¤Ë¡¢¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤ò¤Î¤»¤¿¤Î¤Ï¡Ö¡Ø¥«¥ë¥Ô¥¹¡Ù¤Î¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¥é¥Ã¥·¡¼ ¥¢¥í¥¨¡õ¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¡£»Å¾å¤²¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ì¥â¥ó¥½¡¼¥¹¤È¡¢¥¢¥í¥¨¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥«¥ë¥Ô¥¹¡Ù¤Î¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¥é¥Ã¥·¡¼ ¥Þ¥ó¥´¡¼¡õ¥¥¦¥¤¡×¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¥½¡¼¥¹¤Ë¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¥é¥Ã¥·¡¼¤ò²Ã¤¨¡¢¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¤Î¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤È¥¥¦¥¤¥½¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤¿¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡£¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Þ¥ó¥´¡¼¥½¡¼¥¹¤È¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¥¦¥¤¥½¡¼¥¹¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤¤°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÂ¾¤Ë¤â2019Ç¯¤Ë100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢7·î7Æü¤ò½Ë¤·¤¿¥µ¥Þ¡¼¥Ý¡¼¥Á¥»¥Ã¥È¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¡£
¥«¥ë¥Ô¥¹¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò»×¤ï¤»¤ë¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ý¡¼¥Á¤ä¡¢¥ß¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¥È¥ë¡¢´õ¼áÍÑ¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×PETIT¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥·¥ã¥ë¥É¥Í¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¡×¥Æ¥£¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢Å¹Æâ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
²Æµ¨¸ÂÄê¤Ò¤ó¤ä¤ê¥É¥ê¥ó¥¯ ¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¡ß¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2019Ç¯6·î27Æü(ÌÚ)¡Á8·î28Æü(¿å)
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à ¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯
¡¦¤¹¤¤¤«¥½¡¼¥À with ¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×PETIT Ã±ÉÊ 886±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¤Î¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¥é¥Ã¥·¡¼ ¥¢¥í¥¨¡õ¥è¡¼¥°¥ë¥È Ã±ÉÊ 886±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¤Î¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¥é¥Ã¥·¡¼ ¥Þ¥ó¥´¡¼¡õ¥¥¦¥¤ Ã±ÉÊ 886±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥é¥Ö¥¢¥ó¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤«¥½¡¼¥À with ¡Ø¥«¥ë¥Ô¥¹¡ÙPETIT¡×¡¢¡Ö¡Ø¥«¥ë¥Ô¥¹¡Ù¤Î¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¥é¥Ã¥·¡¼ ¥¢¥í¥¨¡õ¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤Î2¼ï¤ò6·î27Æü(ÌÚ)¡Á8·î28Æü(¿å)¤Þ¤ÇÅ¸³«¡£
¢£¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×100¼þÇ¯µÇ° ¥µ¥Þ¡¼¥Ý¡¼¥Á¥»¥Ã¥È 2,800±ß(ÀÇ¹þ)
´ü´Ö¡§7·î7Æü(Æü)¡Á8·î15Æü(ÌÚ)¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¡¼¥Á
¡¦¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ß¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¥È¥ë 250ml
¡¦¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×PETIT 27ml¡ß5¸Ä
¡¦¥Æ¥£¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼ ¥·¥ã¥ë¥É¥Í¥À¡¼¥¸¥ê¥ó 1.7g¡ß2ËÜ
¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È 1Ëç
[¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à]¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¡ß¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¢²Æµ¨¸ÂÄê¤¹¤¤¤«¥½¡¼¥À¤ä¥Þ¥ó¥´¡¼¡õ¥¥¦¥¤¥é¥Ã¥·¡¼