女の子の歯に青ノリが付いている時のリアクション９パターン
お好み焼きや焼きそばを食べ後、目の前にいたのは、歯に青ノリが付いていた女の子。このような危機的な状況において、みなさんはどのように対応しているでしょうか。そこで今回は、みなさんのキャラクターに会ったリアクションを発見してもらえるように、「女の子の歯に青ノリが付いている時のリアクション」を紹介させていただきます。
【１】食事をする前、「青ノリがついていたら、注意し合おうね。」と約束する。
指摘しやすい環境を事前に作っておくケースです。青ノリが含まれる料理を察知する観察力が求められます。
【２】（子どもの世話をするように）「まったくー、たくさん青ノリつけてー。」
ちょっとお母さん風に振る舞いましょう。
【３】（お兄さんのように）「青ノリつけないように気をつけろよって言ったじゃねーか。ほらっ！青ノリついているぞ。」
お兄さん風に指摘してあげましょう。
【４】「歯についた青ノリを僕に取らせてもらえませんか？」
恐らく、嫌われます。
【５】「俺の歯に青ノリついていない？」と確認し、「私は？」という質問してくれることを待つ。
すぐに「付いている！付いている！」と反応した場合、質問の意図がバレてしまうリスクがあります。 じっくり観察しているような演技を経て、指摘するようにしましょう。
【６】「あ！歯に何か付いていますよ！」
たった今、発見したかのように叫びましょう。時間が経過するに連れて、演技力が必要となります。
【７】「残念なお知らせです。青ノリがついています。」
遺憾の意を表明しましょう。
【８】ジャスチャーで、「ココ、ココ。」と伝える。
口元に指を指せば、きっと伝わるでしょう。
【９】「青ノリついているよ。」と耳打ちする。
ほかの人に聞こえないように、こっそり教えてあげましょう。
女の子の歯に青ノリが付いていた時、ほかにはどのようなフレーズが有効でしょうか。みなさんの意見をお待ちしております。
