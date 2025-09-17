旅行中、「この人頼れる！」と感じる彼氏の行動９パターン
旅先での男性の何気ない行動を見て、思わず女性が惚れ直してしまうことはよくあるようです。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者のアンケートをもとに、「旅行中、『この人頼れる！』と感じる彼氏の行動」を紹介します。
【１】海外でも通用するほど、外国語を使いこなしている。
「ホテルのフロントの外国人スタッフと対等に会話できてたら尊敬しちゃう」（３０代女性）と、海外旅行では語学力のある男性がとても重宝されるようです。外国語のスキルに自信のある人は、ぜひとも惜しみなく活用しましょう。
【２】電車やバスに乗るとき、複雑な乗り換えでもテキパキとリードしてくれる。
「途中で間違えたりせずにスムーズに乗り換えできたときは、頼れると思った」（１０代女性）と、分かりにくい移動手段でもきちんとリードできると、頼りがいがある人に映るようです。時刻表や路線図を入手しておくと、きっと役に立つことでしょう。
【３】分からないことはすぐに聞くなど、旅先の人とコミュニケーションがとれる。
「何でも自分一人で解決しようとするより、旅館の女将さんや現地の人ときちんと会話できるほうがずっと安心できる」（２０代女性）と、旅先でのコミュニケーション能力も彼女はするどくチェックしているようです。社交的になって、旅先で出会った人にも話しかけてみるといいでしょう。
【４】ディナーなどの予約をすでに済ませてくれている。
「ホテルの部屋だけじゃなくレストランにも予約を入れてくれていて、デキる男だと思った」（２０代女性）と、気を利かせてディナーの予約を済ませていることも大人の対応だと思ってもらえるようです。彼女にちょっとしたセレブな気分を味わわせてあげられるでしょう。
【５】旅行バッグやお土産などの重い荷物を、何も言わずに持ってくれる。
「黙っていても当然のように持ってくれたら、男らしいなと思う」（３０代女性）と、旅先での荷物の多さを考慮して女性のサポートをしてあげることも大切なようです。乗り物に乗る際、荷物をトランクに入れてあげるなどの気遣いを見せるのもいいでしょう。
【６】突然のトラブルで当初のプランが変わっても、臨機応変に対応できる。
「雨が降ったりして観光プランが中止になっても、『じゃあ◯◯に行こう』と提案してほしい」（３０代女性）と、困ったときでも慌てずに代案を用意できる人は、「頼れる」と思われるようです。予定が狂ったことを引きずらず、「トラブルも旅の思い出だよね！」とポジティブな発言をするといいでしょう。
【７】ホテルのチェックインや飛行機の搭乗手続きなどがスムーズにできる。
「場慣れしてる感じがして、安心できる」（２０代女性）と、各種の手続きを行う際にスマートに振る舞えると、頼れる男だと思ってもらえるようです。手続きの仕方がイマイチ分かっていない場合は、事前に友人に聞くなどして準備しておきましょう。
【８】観光スポットや特産品など、現地の情報をしっかり調べてある。
「計画性がなくて『次どこ行く？』と自分任せにされるのは嫌」（３０代女性）と、旅行先で訪れる場所もきちんと調べてある人は女性から高評価なようです。旅行のプランを立てるときは、ガイドブックやインターネットでしっかり情報収集をしておきましょう。
【９】知らない道でも、地図を見ただけで迷わずに行ける。
「初めての道なのに方向感覚がバツグンだと、すごい！」（２０代女性）と、地図が読めない女性にとって、道に迷うことのない男性には頼りがいを感じるようです。地図を読むことに自信のない人は、事前に携帯電話などのナビゲーションツールを活用するといいでしょう。
「旅行中、『この人頼れる！』と感じる彼氏の行動」には、ほかにどんなものがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（池田香織／ｖｅｒｂ）
