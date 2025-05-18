¿¦¾ì¤Çµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âNG¡ª¥Ò¥²ÃËÀ¤¬Îø°¦ÂÐ¾Ý³°¤ÎÍýÍ³£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
°ìÉô¤Î½÷À¤«¤éÇ®¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥Ò¥²ÃË»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢²ñ¼Ò¶Ð¤á¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡×¤È·É±ó¤µ¤ì·ë²Ì¡¢Îø°¦ÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À401Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¿¦¾ì¤Çµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âNG¡ª¥Ò¥²ÃËÀ¤¬Îø°¦ÂÐ¾Ý³°¤ÎÍýÍ³¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¤Þ¤È¤â¤Ê¶Ð¤á¿Í¤È¤·¤ÆÎ¾¿Æ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é
¡Ö¾ÍèÅª¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ò¥²¤ÎÈà»á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¶Ð¤á¿Í¤È¤·¤Æ¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¥Ò¥²¤òÄæ¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¤´¤í¤«¤é½ÀÆð¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¿´ÇÛ¤µ¤ì¤º¤ËºÑ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¾ï¼±¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤«¤é
¡Ö¾ï¼±¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤½¤¦¤À¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Îø°¦¤â¤Ç¤¤Ê¤½¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¤ï¤¤Þ¤¨¤Ë·ç¤±¤ë¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤«¤é¤Î½ÐÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀÜ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¼«¸Ê¼çÄ¥¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é
¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê»Å»ö¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¸Ê±é½Ð¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤¬»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡Ö»Å»ö¤ò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥Ò¥²¤Ç¤âOK¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢½éÂÐÌÌ¤Î½÷À¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤ÇÎø°¦¤ò¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¸ì¤ê¤½¤¦¤À¤«¤é
¡Ö¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Ò¥²¤Ê¤ó¤Æ¥Û¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÛ¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤²¶ÍÍ·Ï¤À¤·¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó·¹¸þ¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥ë¥·¥¹¥ÈÌîÏº¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬¥ï¥¤¥ë¥É·Ï¤Î¿Í¤Û¤É¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ò´Ó¤¯¤È¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡ÛËèÆü¤Î¥Ò¥²Äæ¤ê¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÕ¤±¼Ô¤À¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤«¤é
¡ÖÌµÀº¥Ò¥²¤È¤ª¤·¤ã¤ì¥Ò¥²¤Î°ã¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÌµÂ¤ºî¤ËÀ¸¤ä¤·¤¿¥Ò¥²¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤¹¤éÀ°¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤¤¦¤Ã¤«¤êÄæ¤êËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ë¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¸«¤¿ÌÜ¤Ð¤«¤ê¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤½¤¦¤À¤«¤é
¡ÖÂç¤·¤Æ»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤½¤¦¤Ê¼ã¼ê¤¬¡¢¥Ò¥²¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄË¡¹¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿è¤¬¤Ã¤ÆÀ¸¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥²¤«¤é¡¢¤à¤·¤íÌ¤½Ï¤µ¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÇ¯¾å¤Î¥Ð¥¤¥È¤µ¤ó¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÎ©¾ì¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Èº¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤Ê¤É¤È¾å¼ê¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤Ç¤¤ë¤ÈÊÐ¸«¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡ÛÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½÷Í·¤Ó¤¬·ã¤·¤½¤¦¤À¤«¤é
¡Ö¥Ò¥²¥¹¡¼¥Ä¤Ë¼å¤¤½÷»Ò¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÁê¼ê¤ËÍ·¤Ó¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤½¤¦¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Í·¤Ó¿ÍÉ÷¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë·Ù²ü¿´¤òÊú¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¸í²ò¤ò²ò¤¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼Â¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¡Ä¡×¤Ê¤É¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¥Ò¥²¤¬µö¤µ¤ì¤ë¿¦¾ì¡×¤Ë¤¦¤µ¤ó¤¯¤µ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é
¡Ö¤½¤â¤½¤â¥Ò¥²OK¤Ê²ñ¼Ò¤ä¿¦¼ï¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥é¤½¤¦¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ò¥²¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤½¤Î¤â¤Î¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¸òºÝÁê¼ê¤Ë·ÐºÑÅª¤Ê°ÂÄê¤òµá¤á¤ë½÷À¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¿¦¾ì¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û¥Ò¥²¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÀ¶·é´¶¤Ë·ç¤±¤ë¤«¤é
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Î¤¤¤¤¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤Æ¤â¡¢¾®±ø¤¤°õ¾Ý¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ò¥²¤Î¤»¤¤¤Ç¥Ó¥·¥Ã¤È¤·¤¿¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Éý¹¤¤½÷À¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤À¶·é´¶¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ò¥²¤Î¤¿¤á¤ËÂè°ì°õ¾Ý¤òÂ»¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼¡Âè¤Ç¤ÏÈÔ²ó¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½éÂÐÌÌ¤Ç½÷À¤Ë¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢º¬µ¤¤è¤¯ÀÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê·§»³ ½Ú¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯12·î1Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×401Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ú£±¡Û¤Þ¤È¤â¤Ê¶Ð¤á¿Í¤È¤·¤ÆÎ¾¿Æ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é
¡Ö¾ÍèÅª¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ò¥²¤ÎÈà»á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¶Ð¤á¿Í¤È¤·¤Æ¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¥Ò¥²¤òÄæ¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¤´¤í¤«¤é½ÀÆð¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¿´ÇÛ¤µ¤ì¤º¤ËºÑ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾ï¼±¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤½¤¦¤À¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Îø°¦¤â¤Ç¤¤Ê¤½¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¤ï¤¤Þ¤¨¤Ë·ç¤±¤ë¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤«¤é¤Î½ÐÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀÜ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¼«¸Ê¼çÄ¥¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é
¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê»Å»ö¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¸Ê±é½Ð¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤¬»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡Ö»Å»ö¤ò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥Ò¥²¤Ç¤âOK¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢½éÂÐÌÌ¤Î½÷À¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤ÇÎø°¦¤ò¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¸ì¤ê¤½¤¦¤À¤«¤é
¡Ö¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Ò¥²¤Ê¤ó¤Æ¥Û¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÛ¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤²¶ÍÍ·Ï¤À¤·¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó·¹¸þ¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥ë¥·¥¹¥ÈÌîÏº¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬¥ï¥¤¥ë¥É·Ï¤Î¿Í¤Û¤É¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ò´Ó¤¯¤È¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡ÛËèÆü¤Î¥Ò¥²Äæ¤ê¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÕ¤±¼Ô¤À¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤«¤é
¡ÖÌµÀº¥Ò¥²¤È¤ª¤·¤ã¤ì¥Ò¥²¤Î°ã¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÌµÂ¤ºî¤ËÀ¸¤ä¤·¤¿¥Ò¥²¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤¹¤éÀ°¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤¤¦¤Ã¤«¤êÄæ¤êËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ë¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¸«¤¿ÌÜ¤Ð¤«¤ê¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤½¤¦¤À¤«¤é
¡ÖÂç¤·¤Æ»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤½¤¦¤Ê¼ã¼ê¤¬¡¢¥Ò¥²¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄË¡¹¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿è¤¬¤Ã¤ÆÀ¸¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥²¤«¤é¡¢¤à¤·¤íÌ¤½Ï¤µ¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÇ¯¾å¤Î¥Ð¥¤¥È¤µ¤ó¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÎ©¾ì¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Èº¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤Ê¤É¤È¾å¼ê¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤Ç¤¤ë¤ÈÊÐ¸«¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡ÛÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½÷Í·¤Ó¤¬·ã¤·¤½¤¦¤À¤«¤é
¡Ö¥Ò¥²¥¹¡¼¥Ä¤Ë¼å¤¤½÷»Ò¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÁê¼ê¤ËÍ·¤Ó¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤½¤¦¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Í·¤Ó¿ÍÉ÷¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë·Ù²ü¿´¤òÊú¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¸í²ò¤ò²ò¤¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼Â¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¡Ä¡×¤Ê¤É¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¥Ò¥²¤¬µö¤µ¤ì¤ë¿¦¾ì¡×¤Ë¤¦¤µ¤ó¤¯¤µ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é
¡Ö¤½¤â¤½¤â¥Ò¥²OK¤Ê²ñ¼Ò¤ä¿¦¼ï¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥é¤½¤¦¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ò¥²¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤½¤Î¤â¤Î¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¸òºÝÁê¼ê¤Ë·ÐºÑÅª¤Ê°ÂÄê¤òµá¤á¤ë½÷À¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¿¦¾ì¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û¥Ò¥²¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÀ¶·é´¶¤Ë·ç¤±¤ë¤«¤é
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Î¤¤¤¤¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤Æ¤â¡¢¾®±ø¤¤°õ¾Ý¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ò¥²¤Î¤»¤¤¤Ç¥Ó¥·¥Ã¤È¤·¤¿¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Éý¹¤¤½÷À¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤À¶·é´¶¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ò¥²¤Î¤¿¤á¤ËÂè°ì°õ¾Ý¤òÂ»¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼¡Âè¤Ç¤ÏÈÔ²ó¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½éÂÐÌÌ¤Ç½÷À¤Ë¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢º¬µ¤¤è¤¯ÀÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê·§»³ ½Ú¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯12·î1Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×401Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº