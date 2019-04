「カシオエクスワード×リラックマコラボレーションモデル」が、カシオ公式オンラインショップ「e-casio」に登場!

電子辞書の定番「カシオエクスワード」と、人気者の「リラックマ」が初めてコラボレーションします☆

カシオ「カシオエクスワード×リラックマコラボレーションモデル」

販売価格:39,260円〜51,680円(税込)

取扱店舗:カシオ公式オンラインショップ「e-casio」のみ

きっとお勉強が楽しくなる、リラックマのかわいい電子辞書が登場しました。

電子辞書の表面に愛らしいリラックマのプリントがあしらわれています。

他にはない特別なデザインの電子辞書は、お子さまへの贈り物にもおすすめです!

カラフルでポップなデザインと、落ち着きのあるモノクロデザインがあるので、お好みのデザインのものをチョイスできます。

リラックマだけでなく、コリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマも勢ぞろいしています☆

リラックマの電子辞書で、いつものお勉強も楽しくなってくるかもしれませんね。

ここでしか買えない、リラックマのかわいい電子辞書!

「カシオエクスワード×リラックマコラボレーションモデル」は、カシオ公式オンラインショップ「e-casio」にて販売中です☆

