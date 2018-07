銀座コージーコーナーの生ケーキ取扱店にて、2018年7月20日〜8月31日の間、ディズニー・キャラクター「くまのプーさん」をデザインした新作スイーツ4品を販売!

2018年夏は、みんなでシェアして楽しい、「くまのプーさん」のお顔がキュートなデコレーションケーキも新たに仲間入りします☆

銀座コージーコーナー ディズニー「くまのプーさん」スイーツ

販売期間:2018年7月20日〜8月31日頃

販売店舗:全国の銀座コージーコーナー生菓子取扱店舗

8月3日は、「くまのプーさん」が大好きな「はち(8)みつ(3)の日」!

これにちなみ、銀座コージーコーナーでは毎夏、「くまのプーさん」をモチーフにしたスイーツが販売されます。

2018年は、自分用にもプレゼントにもぴったりな焼菓子ギフトのデザインが全面リニューアル!

特にオススメは、保冷機能付きのハニーポットみたいな巾着袋に夏限定マドレーヌとクッキーを詰め合わせた「<くまのプーさん>スイーツギフト(3種8個入)」。

また、みんなでシェアして楽しい、「くまのプーさん」のお顔がキュートなデコレーションケーキも新たに仲間入り!

はちみつ入りクリーム、チョコチップ入りクリーム、キャラメルクランチの組み合わせは、お子様から大人まで、みんなに喜ばれるやさしい味わいです。

おいしさと「くまのプーさん」のかわいらしさに癒される、甘く楽しい夏のひとときをお過ごしください。

<くまのプーさん>デコレーションケーキ

価格:2,000円(税抜)

みんなの大好きな「くまのプーさん」がデコレーションケーキになりました!

「くまのプーさん」をイメージした黄色いはちみつ入りクリームの中には、チョコチップ入りクリーム、キャラメルクランチ、スポンジが。

かわいらしさはもちろん、いろんな食感も楽しめるデコレーションケーキです。

<くまのプーさん>スイーツギフト(3種8個入)

価格:1,300円(税抜)

はちみつのやさしい甘みに柑橘の爽やかさをプラスした、夏にぴったりなマドレーヌ「はちみつレモンマドレーヌ」「はちみつオレンジマドレーヌ」と、ジンジャーの風味がほのかにただよう「はちみつジンジャークッキー」を、「くまのプーさん」をイメージした黄色と赤を基調にしたハニーポットのような巾着袋に詰め合わせています。

保冷機能付きの巾着袋はお弁当袋やドリンクホルダーにも♪

<くまのプーさん>スイーツ缶(3種10個入)

「はちみつレモンマドレーヌ」「はちみつオレンジマドレーヌ」の2種のマドレーヌと、「はちみつジンジャークッキー」を、「くまのプーさん」をイメージした黄色と赤を基調にした八角形の缶にアソート☆

お部屋に映えるかわいい缶の使い道にもワクワク♪

<くまのプーさん>マドレーヌ(2種6個入)

夏にぴったりな2種のマドレーヌ「はちみつレモンマドレーヌ」「はちみつオレンジマドレーヌ」を、「くまのプーさん」をイメージした黄色と赤を基調にした立体感のあるBOXにアソート☆

丈夫な素材のBOXはお部屋に飾って楽しめます♪

自分へのご褒美にしても嬉しいし、手土産に贈っても喜ばれそう♪

銀座コージーコーナーのディズニー「くまのプーさん」スイーツは、2018年7月20日〜8月31日までの期間限定で発売です☆

©DISNEY. Based on the “Winnie the Pooh” works by A. A. Milne and E. H. Shepard.

