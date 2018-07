映画『ジュラシック・ワールド/炎の王国』が、7月13日(金)より全国372館1,002スクリーンで日本公開を迎え、土日2日間で観客動員数83万3,190人、興行収入12億1,654万円を記録し、観客動員ランキング初登場第1位の大ヒットスタートを切った。

前作『ジュラシック・ワールド』(2015)公開時の土日興収対比144.1%のスタートを切っており、2015年度公開映画の“年間興行収入No.1”を果たした前作の記録を大幅に更新。さらに、7月13日(金)〜7月16日(月)の公開4日間の数字は動員145万3,273人、興収21億677万円と、前作では公開7日目で達成した20億円突破をこの連休で突破するという快挙を成し遂げた。

この結果を受け、J・A・バヨナ監督も「ありがとう日本!」と日本のファンへ向けて感謝のメッセージを贈っている。

#JurassicWorldFallenKingdom gets a fantastic start at #1 in Japan! It is the biggest Universal Opening Weekend of All Time and Biggest Opening Weekend of 2018.

ありがとう、日本!! pic.twitter.com/WQ9dcgpecH

- JA Bayona (@FilmBayona) 2018年7月15日