Friday night in the club vs Friday night in the gym 🙌🏋 Shoulders and cardio tonight! Loving my new @tritanathletes vest 💜 • • • • • • • • • #weightloss#weightlossjourney#healthylifestyle#fitness#fitfam##fitnessjourney#workout#workoutmotivation#goals#motivation#weightlosstransformation#transformation#flashbackfriday#facetofacefriday#fff#beforeandafter#progress

A post shared by Chloe 100lb weight loss (@healthyfit_chloe) on Jun 9, 2017 at 12:47pm PDT