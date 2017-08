10月放送開始のテレビアニメ『鬼灯の冷徹』第弐期より、キービジュアルと特報映像が解禁されました。

本作は、講談社・モーニングで連載中の江口夏実の同名漫画が原作。2014年1月にテレビアニメの放送がスタートし、その後もさらなる映像化を熱望する多くの声に応え、OAD(オリジナルアニメーションDVD)の制作が決定するなど幅広い層のファンを獲得してきた作品。原作コミックはシリーズ累計発行部数1000万部を突破しています。

【さらに詳しい元の記事はこちら】

この度公開された、テレビアニメ第弐期のキービジュアルでは、鬼灯が再び地獄の釜の蓋を開けると……いつもの『鬼灯の冷徹』の賑やかな面々が…!さらによく見てみると、第弐期から新たに登場する烏頭(うず)、蓬(よもぎ)や新キャラたちも描かれています。なお、新キャストについては続報にて発表されるようです。

あわせて公開された特報は今回2種類になっています。鬼灯(CV.安元洋貴)とシロ(CV.小林由美子)の「鬼灯の冷徹」らしいナレーションには注目。

■OPコーラスのバイト募集 募集人数は5名

第弐期OPテーマ情報も発表されました。EDについては、先に上坂すみれが担当することが発表されていましたが、第弐期のOPテーマも第壱期に続き「地獄の沙汰オールスターズ」が担当します。サウンドプロデュースにサイトウ “JxJx” ジュン(YOUR SONG IS GOOD)、そして演奏はYOUR SONG IS GOOD。「地獄の沙汰オールスターズ×YOUR SONG IS GOOD」の最強タッグが復活します。なお、OPシングルは2017年10月11日に発売決定。初回限定盤には『鬼灯の冷徹』OCDのオーディオドラマにのみ登場したあの名曲が?

ちなみに、LINEバイトとコラボした「地獄の沙汰もバイト次第!?楽しい地獄バイト」が実施されます。バイト内容はなんと、地獄の沙汰オールスターズが歌う第弐期OPテーマのコーラス担当!!収録楽曲は番組のどこかの回のオープニングで使用されるそうです。マジか!

募集期間は2017年8月3日(木)〜2017年8月9日(水)。募集人数は5名で、場所は都内で2017年8月31日(木)19時頃実施予定。報酬(賞金)は2万円となっています!ただし!出演キャストには会えません!CDとしてリリース、Blu-ray・DVDなどパッケージ化の予定もございません!

他にも、東京・アニメイト池袋本店にて8月6日に、作品のマスコット的存在にもなっている金魚草の着ぐるみが登場し『鬼灯の冷徹』オリジナルうちわを配布予定。金魚草着ぐるみと撮影可能。また、11月22日に6つの豪華アイテムを収納した『鬼灯の冷徹プレミアムBOX』の発売が決定しています。

【特報映像】

特報映像1 URL:https://www.youtube.com/watch?v=YzGPGJybMtc

特報映像2 URL:https://www.youtube.com/watch?v=NJblKY7QC-U

(C)江口夏実・講談社/「鬼灯の冷徹」第弐期製作委員会

(おたくま経済新聞編集部 / 画像提供・キングレコード株式会社)