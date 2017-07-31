7月28日から31日朝にかけ、日本全国で地震雲らしき細長い筋状の雲や、波状の雲が観測されたようです。このような形状の雲と地震との因果関係は以前より一部の専門家によって指摘されていますが、果たして今回の地震雲らしき雲は前兆現象の一つなのでしょうか？ 全国で撮影され、SNSに投稿があった「地震雲」っぽい画像をまとめてみました。

大地震の前兆？…日本中に出現した「地震雲」らしき雲たち

地震雲。 pic.twitter.com/0WESVSjpSY - bikky7 (@HBikky7) 2017年7月30日

地震雲っぽいの出てるんだが… pic.twitter.com/j3Y2ziDePn - ぺる (@peru0195) 2017年7月30日

これは地震雲！？ pic.twitter.com/EKuRgrfSRR - 加藤 渚♡ (@nagisa1210h) 2017年7月30日

変な雲出てる。まさか地震雲？Σ(･艸･*) pic.twitter.com/nnGjbajyvu - さぼ (@bikemaster04) 2017年7月30日

久々に見た #地震雲 pic.twitter.com/EYrlR5PCnn - vox ＲＲ (@k3_n19) 2017年7月30日

これって地震雲？ pic.twitter.com/A4DR8ximkQ - 雪達磨 (@kazukokazukoka1) 2017年7月30日

これって地震雲ってやつじゃなかったっけ pic.twitter.com/taF87uVAyG - やまー (@kaisoku2000) 2017年7月29日

あれは地震雲かね(´・ω・｀)



in三重県 pic.twitter.com/jS88aoMj70 - ユキ (@eleven_xx) 2017年7月29日

地震雲？ pic.twitter.com/Qkt3ua8gfY - masatake (@E6_masa) 2017年7月29日

西の空 地震雲 秋田男鹿 pic.twitter.com/SeiqohRinx - 赤人 (@wLirwDqnWASrhqe) 2017年7月29日

地震雲？ pic.twitter.com/qwroSN2NvQ - のんちょ (@kanon_kittylove) 2017年7月29日

地震雲 なのか？ pic.twitter.com/Tj6ih5f5J5 - 赤人 (@wLirwDqnWASrhqe) 2017年7月29日

寒風山 地震雲 秋田男鹿 pic.twitter.com/r324FxPPt1 - 赤人 (@wLirwDqnWASrhqe) 2017年7月29日

秋田県能代市。



これは地震雲なのかな！？ pic.twitter.com/qkKksqItza - スヌーピー猫 (@ETHOzLdiCEjyc0n) 2017年7月28日

SNSを見ると、神奈川、秋田の上空に出現した「地震雲」らしき雲の画像投稿が多いですね。何もないことを祈るしかありませんが、普段より防災対策や避難経路の確認などを万全にしておくことをお勧めいたします。この週末、あなたの街の上空に「地震雲」のような雲はありましたか？

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出典元：まぐまぐニュース！