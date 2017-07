Thanks to @Nike Japan for this experience! pic.twitter.com/MV0UK2lZfG — Gerard Piqué (@3gerardpique) 2017年7月11日

来日中のサッカースペイン代表DFで、FC バルセロナ に所属する ジェラール・ピケ が、公式Twitterなどに投稿した動画が波紋を広げている。現在、クラブのメイングローバルパートナーを務める楽天とのイベントのために来日しているピケ。11日にTwitterなどで自身がリフティングしている動画を投稿した。「Thanks to @Nike Japan for this experience! 」とのメッセージとともに投稿された動画は、建物の屋上でのカメラ撮影の模様とみられ、ピケはすねをつかった難易度の高いドリブルなどのテクニックを披露した後、スタッフに撮影が終わったことを確認すると、高々とボールを蹴り上げた。スタッフらとみられる「おおおおお!!!」という驚愕の声ととも、空に高々と舞い上がったボールは、そのまま建物群に吸い込まれていった。1回高くバウンドした様子も確認できる。周囲が静まり返る中、ピケは笑顔で別のカメラに向かって何か語りかけていた。投稿にはさまざまな言語で返信が集まっているが、日本語では「人に当たって怪我させてたらどうするつもりだったの」「危ないやろ!」「笑いごとじゃないから。。」 といった否定的なリプライも集まっている。【関連記事】