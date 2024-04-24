現地時間４月23日に開催されたプレミアリーグの第34節で、９位のチェルシー冨安健洋が所属するアーセナルと敵地で対戦。０−５で惨敗を喫した。開始４分にレアンドロ・トロサールのゴ―ルで先制を許したチェルシーは、０−１で折り返した後半に守備が崩壊。ベン・ホワイトと古巣相手のカイ・ハバーツに２点ずつを叩き込まれた。そんなチェルシーを酷評したのは、マンチェスター・ユナイテッドOBのリオ・ファーディンド氏だ