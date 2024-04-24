横浜FCでコーチを務める中村俊輔が、リバプール遠藤航について語った。『WOWOWサッカー』の公式YouTubeチャンネルがインタビュー動画を公開。稀代のファンタジスタは、プレミアリーグのビッグクラブで躍動する31歳ボランチの“強み”に関して、「一番はゲームを読む眼」と考えている。「特に中盤って、360度ありますし、自分の周りにたくさん（選手が）いるポジション。だから、よく首をひねっていますし、今、自分がどこにい