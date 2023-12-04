日本大学アメフト部の薬物事件
『日本大学アメフト部の薬物事件』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年2月15日
2024年2月2日
2024年1月25日
2023年12月15日
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日大アメフト部廃部決定も…「甦り方針」に疑問の声「廃部の意味ない」
廃部後に再建を検討する予定としたことに、ネットでは疑問の声が
東スポWEB
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日大アメフト部、理事会で「廃部」が決定 新たな部を作り直したい考え
ただし、大学側は廃部後に新たな部を作り直したい考えだという
日テレNEWS NNN
2023年12月7日
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薬物事件後初 日本大学がアメフト部員向け説明会「もう一度チャンスを」
説明会は2時間半にわたり、大学側は廃部の方針の決定について説明
FNNプライムオンライン
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日大悪質タックル問題の元監督 アメフト部の現体制に疑問指摘も
週刊文春の取材に応じ、廃部の危機にあるアメフト部の現体制に疑問を呈した
文春オンライン
2023年12月5日
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「廃部ではなく再建を」日大アメフト部OB・OG会の幹部が存続に理解求める
OB・OG会の幹部が5日の取材に応じ、部の今後に関して語った
共同通信
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バービー、日大会見での支援策に憤慨「本当にすごい失礼な話だなって」
バービーは5日の番組で、「勉強する環境は残る」などとする内容に憤りも
デイリースポーツ
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日本大学・林真理子理事長の辞任否定 識者「引くに引けない状況」
大学ジャーナリストは「引くに引けない状況なのだろう」と推察
スポニチアネックス
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クソミソに批判も…林真理子氏がそれでも日大トップにしがみつくワケ
居座り続ける限り、権力、カネ、イメージを自由に使える、と大学関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
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日本大学の会見に出席した「ド派手スーツ弁護士」独特スタイルに好感も
「日頃はもっと派手」との情報が拡散されると、SNSでは好感を抱く声が
J-CASTニュース
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玉川徹氏 林真理子理事長に同情的？「林さんを責めても…」と私見
玉川徹氏が林真理子理事長について、「経営をやるプロじゃない」と指摘
デイリースポーツ
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アメフト部員はうんざり？日大監督自ら「犯人捜し」部内に漂う不穏なムード
部内の大麻使用者を巡り、監督自ら「犯人捜し」に乗り出しているという
東スポWEB
2023年12月4日
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日大の会見に出席した日大新聞の学生「あきれる気持ちでいっぱい」
質疑応答では、日大新聞の学生が「あきれる気持ちでいっぱいです」と言及
スポーツ報知
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日大会見で話題のド派手スーツ弁護士の正体は超エリート 東大法学部を卒業
開成高卒で東大法学部に現役合格し、司法試験も東大4年在学中に突破
デイリースポーツ
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林真理子理事長「日本大学を信頼して欲しい」記者から指摘「難しい」
学生に向けて「日大を信頼していただきたい」と話したが、厳しい指摘も
スポーツ報知
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日大アメフト部の会見で記者が15分以上の質疑 ネットで批判殺到「退場」
質疑応答では、フリーランスの男性記者が質疑に15分以上を要する場面が
スポニチアネックス