タッキー&翼が解散
『タッキー&翼が解散』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年1月9日
2018年12月12日
2018年9月16日
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東山紀之が滝沢秀明の芸能活動に言及 「社長就任」の噂にも触れる
東山紀之は「ボクが社長になるとかっていろんな噂ありますけど」と言及
スポーツ報知
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中丸雄一が滝沢秀明について言及 「聞かされて悲しく思った」
KAT-TUN中丸雄一は16日の番組で、解散について「悲しく思った」とコメント
スポーツ報知
2018年9月15日
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滝沢秀明がラジオで引退に言及「自分も覚悟を決めないと」
「タレント活動をしながら人の人生を触っていくことははできない」と言及
スポニチアネックス
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「タキツバ解散、申し訳ない」滝沢秀明がファンクラブのサイトで謝罪
滝沢は「タキツバ解散、申し訳ない」と謝罪
スポーツ報知
2018年9月14日
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今井翼の問題は今後、元SMAPマネが率いる「CULEN」に行くか
元SMAPが在籍する「CULEN」か他の事務所に行くかが問題だと芸能リポーター
週刊女性PRIME
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滝沢秀明の引退後、ジャニー喜多川社長の夢「養成所」設立へ
滝沢秀明の引退後、養成所の役割を持つ会社が設立される予定だそう
日刊スポーツ
2018年9月13日
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平成最後に去る「東のタッキー、西のすばる」それぞれの道へ
2人は平成最後の年である2018年にジャニーズ事務所を去ることになった
J-CASTニュース
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タッキー＆翼が解散、滝沢秀明は後継者に 今井翼は白紙状態
滝沢秀明は年内で芸能活動を引退し、後進の育成とプロデュースに専念する
週刊女性PRIME
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KinKi Kidsがジャニー喜多川氏との思い出語る タッキー＆翼解散に触れず
ジャニー氏宅にあった高級肉を勝手に焼いて怒られたなどのエピソードを披露
モデルプレス
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「タッキー！！」引退を表明した滝沢秀明に赤西仁がツイート
赤西仁が13日のTwitterで「タッキーーーーーーー！！」と呼びかけ
スポーツ報知
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引退を決断した滝沢秀明の言葉にジャニー喜多川氏「涙がこぼれそう」
滝沢の「手伝いたい」との言葉に、「嬉しくて涙がこぼれそうでした」と告白
モデルプレス
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国分太一がタッキー＆翼の解散に理解を示す「2人に大きな期待」
「話し合って出した『結論』なのだから、きっと間違いない」とコメント
東スポWEB
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伊野尾慧が滝沢秀明の引退に言及「正直驚きました」
「正直驚きました」と思いを吐露し、「楽しみ」との思いがあると告白
スポニチアネックス
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滝沢秀明の退所を食い止めていた？ジャニーズにとっては「ウィン」
滝沢がジャニー喜多川氏に退所を言い出したことがきっかけ、と関係者
週刊女性PRIME
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ジャニーズ体制を揺さぶる「滝沢革命」 くすぶるJr.は大歓迎か
引退をちらつかせ、ジャニーズ体制に揺さぶりをかけたとの見方もあると筆者
週刊女性PRIME
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滝沢秀明がフロント入りでタレントの橋渡し的存在に 懸念払拭も
事務所とCDデビュー組を含めたタレントとの橋渡し的な働きも期待されるそう
スポーツ報知
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滝沢秀明がタレント業を引退へ デビュー前から裏方に興味を示す
デビュー前の18歳のころにJr.のツアーを演出し、驚きや感動を生み出した
スポーツ報知
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今井翼がジャニーズ事務所を退社「これ以上迷惑をかけられない」
メニエール病を治療中の今井翼は、これ以上周囲に迷惑をかけられないと説明
日刊スポーツ