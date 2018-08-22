夏の甲子園2018
『夏の甲子園2018』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年8月29日
2018年8月28日
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「さすが」と報道陣も驚く 大阪桐蔭・根尾昂が見せた取材対応力
囲み取材の際に質問の順番を巡って、根尾は「目」で場を仕切ったという
スポーツ報知
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こぼした本音で騒動に 金足農・吉田輝星の本音に動揺する大人達
八戸学院大へ進学が内定していた吉田が、「巨人に入りたい」と発言
週刊女性PRIME
2018年8月25日
2018年8月24日
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桑田真澄氏が甲子園の球数制限に見解「選手と指導者を守ることに」
「選手を守るだけではなく、指導者も守ることにつながります」と主張
スポーツ報知
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「吉田輝星に市民栄誉賞」報道が物議 潟上市は「事実でない」
市民栄誉賞などの授与を、秋田県潟上市が検討していると一部が報道
J-CASTニュース
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金足農は「クレイジーだ」 サヨナラ2ランスクイズを米紙も称賛
米メディアは金足農の奇襲を「爽快な2ランスクイズ」と題して特集した
THE ANSWER
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甲子園でくり返される登板過多 過去の教訓を無視し続ける問題
2014年夏の盛岡大附は、エースを酷使したことが原因で敗退した
デイリー新潮
2018年8月23日
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金足農ばかり追う報道にフィフィが苦言「優勝校もそっちのけ」
「優勝校もそっちのけ、感動ストーリーばかり追っかける報道」と苦言
スポーツ報知
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金足農ナインが高校で感謝の報告会 約1億9千万円の寄付金集まる
校長は同校に約1億9千万円の寄付金が集まったことを報告
スポニチアネックス
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いくら投げても疲れを感じない 投手を襲う「甲子園ハイ」の怖さ
決勝戦の5回まで投げ通した吉田の状況は「甲子園ハイ」だったのではと筆者
Sportiva
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あえてマスコミの前に 清原和博氏はなぜ甲子園を生観戦したのか
「同級生に『何かできることはないか』と電話していたそうだ」と関係者
東スポWEB
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MLBの日本人投手超も？金足農業・吉田輝星の直球をデータ解析
「ホップ成分が大きく『真上に伸びる』」という吉田の直球
スポニチアネックス
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投手は3年生より2年生が有望 スカウトたちが注目する選手たち
創成館戦で16三振を奪い、4安打完封した創志学園の西純矢は超一級品
Sportiva
2018年8月22日
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報道は金足農に集中も 藤井貴彦アナが大阪桐蔭の強さを熱弁
一方で日本テレビの藤井貴彦アナは、優勝した大阪桐蔭高校の強さを熱弁
J-CASTニュース
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全国的に巻き起こった「金足農フィーバー」関西人はどう見た？
「全力プレーの県立高校ってだけで応援してしまう」などと、どこかしら冷静
東スポWEB
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「米国では虐待と報道」金足農・吉田輝星の連投に弁護士が苦言
夏の一番暑い時期の連投に「米国だと『虐待』と報じられています」と八代氏
J-CASTニュース
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金足農業高校 JAL機内で異例のアナウンス「感動いたしました」
機内では機長が「金足農業の選手が搭乗しています」とあいさつ
デイリースポーツ
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甲子園決勝戦を観戦した清原和博氏「勇気を頂きました」
「感動しました」「両校のひた向きな姿勢に勇気を頂きました」と清原氏
スポニチアネックス
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決勝に感動して決定 金足農業を讃え全額無料にした居酒屋の背景
秋田出身の社長が快進撃を見せる金足農を見て、その姿に感動したという
キャリコネニュース