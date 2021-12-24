佐藤正久
『佐藤正久』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年1月15日
2022年12月11日
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防衛費増額に向けた首相の増額方針の表明 佐藤正久議員「順番が違う」
防衛費増額に向けた岸田首相の増税方針の表明を「順番が違う」と批判
FNNプライムオンライン
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自民党・佐藤正久氏「順番が違う」岸田文雄首相の防衛増税方針に苦言
自民党の佐藤正久元外務副大臣は11日の番組で、この方針に苦言を呈した
共同通信
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防衛費の増税巡り「ヒゲの隊長」佐藤正久氏が苦言「順番が違う」
自民党の佐藤正久元外務副大臣は11日の番組で、「順番が違う」と指摘
FNNプライムオンライン
2022年8月7日
2022年5月31日
2022年5月26日
2022年5月24日
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バイデン大統領の台湾への軍事関与発言 自民党内から「良い失言」の声
24日、自民党の外交部会長は「大変良い失言、最高の失言だ」とコメント
FNNプライムオンライン
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米大統領の台湾防衛発言、自民・佐藤正久氏が「最高の失言」と表現し歓迎
自民党の佐藤正久氏は24日の党会合で「最高の失言をされた」と歓迎
産経新聞
2022年5月17日
2022年5月8日
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「大国ロシアも地に落ちた」自民党・佐藤正久外交部会長が番組で批判
自身も対象とされたロシアの入国禁止措置を「中途半端」などと批判
FNNプライムオンライン
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佐藤正久氏、入国禁止措置に「中途半端だ。ロシアも地に墜ちた」
8日の番組で、措置について「中途半端だ。ロシアも地に墜ちた」と言及
FNNプライムオンライン