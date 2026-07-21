大橋ジムの大橋秀行会長（61）が、具志堅用高氏（71）のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」に出演。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）の次戦は来年のジェシー・ロドリゲス（26＝米国）戦になると明言した。

具志堅氏が「動きがいい。手数も凄い」と絶賛した挑戦者候補が“バム”ことジェシー・ロドリゲスだ。

大橋会長は「次の対戦者の1番手です。井上も燃えてますし」と次戦の対戦相手として認めた。

世界フライ級を2団体、同スーパーフライ級を3団体統一してバンタム級に転向。現WBA世界バンタム級スーパー王者の3階級制覇王者。実績に不足はないが、尚弥と対戦するには、さらに1階級上げる必要がある。

身長は尚弥と同じ1メートル64。大橋会長は「体に厚みがあるので、スーパーバンタムに上げてもあのスピードとステップで来たらやっかいな相手。パンチもあるいい選手」と警戒した。

3階級を制覇したバムの実績と世界的な評価も好都合。大橋会長は「井上はこういう相手じゃないと燃えてこないと思うんで」と、高いモチベーションになると指摘した。

気になる対戦時期は「（バムが次は）バンタム級で統一戦やるということなんで、井上とやるのは年明けになるでしょう」と明言した。

そして、「この試合が終わってフェザー級（転向）って感じですね」とその先のプランを明かした。