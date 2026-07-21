ロケバス内での20代女性に対する不同意性交などの罪に問われ、現在も裁判が続いている元ジャングルポケット・斉藤慎二被告。初公判では無罪を主張し波紋を呼んだが、斉藤被告が起用されている企業の採用公式Instagramに投稿された1本の動画が、新たな火種となっている。

問題となったのは、7月19日に公開された「斉藤さんがフロンティアでパルクールやってみた」と題した動画だ。

「貨物運送業などをおこなう企業の採用Instagramに投稿された動画で、斉藤被告はコンテナのロックを外したり、トラックのサイドミラーを畳んだり、タイムカードを押したりと、ごく日常的な動作をコミカルに披露しています。そしてそのたびに、大げさなリアクションやドヤ顔を決め、芸人時代を思わせる“おどけた姿”を見せました。しかし、最後まで本格的なパルクールらしい動きはなく、どこがパルクールなのとツッコミたくなるような内容に加え、裁判中であることを忘れさせるほど軽いノリが、冷ややかな反応を招いてしまったようです」（スポーツ紙記者）

コメント欄には、以前から斉藤被告を応援してきたと思われるファンからも、困惑の声が相次いでいる。

《ねえ、慎ちゃん…こんな事言いたくない。でもさ…なんで公判前になると更新頻度上げるん…?》

《面白くない、、、何がしたいかがわからない》

斉藤被告をめぐる裁判は、これまでに5回の公判がおこなわれ、証拠調べや被告人質問はすでに終了。8月には論告求刑や最終弁論を経て結審する見通しとなっている。その一方で、裁判期間中も斉藤被告のSNSでの発信は止まらず、2026年7月には、自らがプロデュースするバームクーヘン販売を繰り返し告知したことでも物議をかもした。

「もちろん、裁判中の被告人がSNSを更新すること自体に違法性はありません。また、無罪を主張している以上、本人としては通常の生活を続けるという考え方もあるでしょう。ただ、被害を主張している人がいる事件という性質上、笑いを前面に出した動画は、本人に悪気がなかったとしても、世論と感覚がずれていると、批判を招いてしまう可能性があります」（芸能ジャーナリスト）

司法の場で事実関係が争われている最中の斉藤被告。なぜいま、この投稿なのかと思ったファンは多いようだ。