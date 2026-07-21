伝説の視聴者参加型クイズ番組「アメリカ横断ウルトラクイズ」を、新MCに櫻井翔（44＝写真）を迎えて復活させると、日本テレビが7月18日に発表。SNS上には《復活はうれしいのですが、MCが適任かどうか不安》なんて斜め上からの意見もあるが、おおむね歓迎ムードだ。

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ウルトラクイズは1977年に誕生し、98年の第17回大会が最後に。当時の日テレ福留功男アナの「ニューヨークへ行きたいかーっ!?」なんて掛け声とか、後を継いだ福澤朗アナも中高年世代にとっては懐かしい。

で、終了から約30年が経ち、誕生50周年を記念して年末年始の大型特番として復活することに。放送日は未定というが、地球一周規模にスケールアップするらしい。挑戦者の募集は7月18日から、1次予選は9月12日からスタートするという。

「かつて“世界で最も制作費のかかったクイズ番組”としてギネス世界記録にも認定された伝説の番組だけに、この円安の状況下で、よく日テレも決断したと思います。ただ、逆に言えば円安だから番組が成立するとも言えそうですが……」と在京キー局関係者がこう続ける。

「ウルトラクイズが始まった77年の為替レートは1ドル＝270円ほどで、当時の庶民にとってアメリカ旅行は憧れそのものだったわけです。それがだんだん日本の経済成長とともに円高が進んで、番組が終了した98年には130円台に。その間にバブル景気もあって、アメリカ旅行も大衆化。それほど“ウルトラ”でも珍しくもなくなった。魅力が薄れて“幕引き”となったところもあったわけです」

ところが今は1ドル＝160円台まで円安が進んで、気軽にアメリカ旅行はできなくなっている。

「今やアメリカではラーメン1杯3000円の時代。シーズンにもよりますが、2週間のアメリカ横断のツアー旅行なら200万円はかかります。物価高にあえぐ庶民にとって、海外旅行は高嶺の花。“ありがたみ”が格段に上がっている円安時代の今なら、ウルトラクイズ終了後に生まれた若い世代にとっても、かなり新鮮なクイズ番組に映るのでは」（前出の在京キー局関係者）

円安の影響で……何だか複雑な気分になってくる。

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