2026年、日本のエンタメ界の一線を走り続けてきた1976年生まれの女優たちがこぞって50歳を迎える。

かつて50代の女優といえば、母親役へのシフトか、若作りに励む「美魔女」の二択になりがちだった。しかし彼女たちはどちらにも属さない。象徴的なのがこの夏、一足先に50代に突入した内田有紀（50）がドラマ『ラストノート』（フジテレビ系）で、約20歳下のtimelesz・寺西拓人（31）と恋愛模様を演じることだ。

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以前であれば、「あり得ない」と一蹴されかねない設定が、今の彼女にはすんなりハマる。内田に続くように、今年50歳を迎える1976年生まれの顔ぶれを見まわすと、中谷美紀、井川遥、木村佳乃、観月ありさ、小雪など、今なお第一線で輝く主役級の女優がずらりと並ぶ。めざましく進歩する美容や医療の力もあるだろうが、彼女たちが放つこの圧倒的な「現役感」はどこから来るのか。その背景を、芸能ジャーナリストの宝泉薫さんの分析から解き明かす。

1976年生まれは一線級女優の「当たり年」

「そもそも1976年という単一の生まれ年だけで、これだけ錚々たるメンツが一線から退くことなく、現役のまま50歳を迎えるというのはかなりレアだと思います。1976年は女優の”当たり年”といっていいでしょう」

そう話す宝泉さん。確かに、これほどの主役級が現在進行形で現役感を保っている例は珍しい。宝泉さんは、彼女たちがかつて過ごした“時代”にヒントがあると指摘する。

「彼女たちが10代半ばの多感な時期を迎えたのは、まさに1990年代前半。日本中が『24時間戦えますか』という栄養ドリンクのCMに象徴される、活気とイケイケの空気感に満ちていた頃です。少し上の世代の『バブル女子』たちがいて、華やかに人生を謳歌する姿を間近で見て育った。いわばバブルの熱気を肌で感じていた世代なんですね。

だからこそ、マインドが非常に貪欲。何かを得るために何かを捨てるという発想があまりなく、仕事も、結婚も、子どもも、美貌も、欲しいものは全部手に入れようとするバイタリティがあります」 （宝泉さん、以下同）

一方で、ただ浮かれていただけの世代ではない。

「バブル崩壊後の『失われた30年』に青春時代を過ごした彼女たちより下の世代は、どこか消極的で、傷つかないために諦めることを覚えがちです。50歳を迎える彼女たちもバブル後を過ごした点は同じですが、豊かな時代を知りつつも、芸能界の泥臭さも経験してきた。役者はちゃんと芝居をする、汗水垂らして体を張るなど、地に足をつけて仕事と向き合ってきた世代だと思います。この貪欲さと泥臭さの絶妙なバランス感覚こそが、彼女たちの衰えない魅力と言えるのではないでしょうか」

“オバサン化”せず輝き続ける50歳女優たち各人の歩みと魅力を考察する。

まず、6月29日に50歳になったばかりの井川遥から。2000年代前半に「癒やし系」の代表格として男性を魅了し、結婚・出産後は女性誌『VERY』のカバーモデルを長年務め、コーセーなど大手化粧品ブランドのCMにも多数出演。近年もハイボールのCMで見せる大人の色気と親しみやすさで若い世代からも不動の憧れを集めており、同性からの支持も完全に盤石なものとした。

「無理をしていない感じの”自然体”を上手に演出しているのが井川遥だと思います。対極にあるのが、若作りに必死な”美魔女”だと思いますが、彼女にはその無理矢理感がない。さらに、プライベートを目立たせて生活感を漂わせすぎることもない。50歳と聞けばビックリするけれど、どこか身近にいそうな雰囲気もある。まさに”ちょうどいい”歳の重ね方をしています」

一般人にも手が届きそうな絶妙な親近感と、自身の生活の充実が美しい佇まいに表れている井川は、同性からも憧れられる「50歳の新ロールモデル」として非常に高い魅力を放っているようだ。

文化人受けする知的な魅力の中谷美紀

井川遥とともに、50歳女優のトップに君臨すると宝泉さんが考えるのが中谷美紀だ。デビュー当初から圧倒的な「高嶺の花感」を崩さない、典型的な美人女優である。映画『嫌われ松子の一生』での圧倒的な怪演や、ドラマ『JIN-仁-』での花魁役など、日本アカデミー賞をはじめ数々の賞に輝く演技派としても不動の地位を確立している。

「かつて坂本龍一さんが彼女を深く気に入って、楽曲『MIND CIRCUS』（1996年）などを手掛けたように、万人受けというよりも文化人やインテリ層を惹きつけるアカデミックな魅力がある人です」

音楽家との国際結婚や、オーストリアとの二拠点生活など、自分らしい生き方を確立していることも特徴だ。

「アイドルグループ『桜っ子クラブさくら組』の一員として15歳からキャリアをスタートさせましたが、女優になってからは比較的シリアスな作品を選んで出演していることもあって、知的な雰囲気と『高嶺の花』感を保ち続けています。私生活を過度に露出せず、神秘的な部分を残していることも、現役感の源になっているのではないでしょうか」

仕事も家庭も。諦めない木村佳乃と瀬戸朝香

家庭を持ち、育児と両立しながら第一線を走り続ける木村佳乃と瀬戸朝香の二人も、1976年生まれの同学年だ。木村は映画『告白』などのシリアスな役からバラエティまでこなす万能型、瀬戸はかつてドラマ『Age,35 恋しくて』などでトレンディ女優として一世を風靡した経歴を持つ。彼女たちに共通するのは、配偶者を取り巻く環境の変化や不安定さをしなやかにかわし、自らもタフに生き抜く圧倒的なたくましさである。

木村の夫である東山紀之（59）、そして瀬戸の夫である井ノ原快彦（50）は、旧ジャニーズ事務所の問題に揺れる中、新旧組織の社長や副社長（当時）といった重責を担い、世間の厳しい矢面に立ち続けてきた。一歩間違えれば、妻としてのキャリアも危ぶまれる状況だった。

しかし、彼女たちは動じなかった。

「木村が『イッテＱ！』などで見せる、女芸人に混ざって体を張る姿からもわかるように、彼女たちは汗水垂らして働く美学が残る最後の世代です。対する瀬戸も、どこか筋の通ったタフさがあり、何より家族を最優先に考えてきた人。子育てをやり遂げた絶妙なタイミングで、自分のペースで仕事に戻ってきました。夫の状況に一喜一憂せず、自分の足で立ち、自分に投資し続ける強さがあります」

さらに、彼女たちを後押しするのは現代の年齢観の変化だ。

「日本全体の長寿化もあり、今の50歳は昔のように年寄り扱いされません。上を見れば天海祐希（58）や石田ゆり子（56）など、現役感の塊のような先輩たちが走り続けている。『まだまだ老け込んでいる場合じゃない』という思いが、彼女たちの背中を押していると思います」

ギネス記録更新が証明する観月ありさのタフさ

かつて宮沢りえ（53）らと共に、「３M」として平成のアイドル界を席巻した観月ありさも、1976年生まれのひとりだ。大ヒットドラマ『ナースのお仕事』の朝倉いずみ役は代表作のひとつだが、近年はドラマ『私たちはどうかしている』で見せた強烈な悪役の印象も強い。彼女は今もなお、自身のキャリアを貪欲に更新し続けるタフさを誇っている。

「観月といえば、長年にわたって連続主演ドラマのギネス記録を更新し続けた、圧倒的なバイタリティの持ち主です。彼女もまた、何かを捨てて何かを得るのではなく、仕事への熱量を落とさないまま結婚へと舵を切り、すべてを手に入れてきた世代特有の貪欲さがあります。

8頭身の圧倒的なスタイルで『伝説の美少女』と騒がれたトップアイドル時代の鮮烈な印象を残しながら、年齢を重ねた現在に至るまで、大きな挫折やスキャンダルを見せずにクリーンに進み続けている。そのクリーンさとブレないメンタル、フィジカルの強さこそが、今なお一線で輝き続ける最大の理由だと思います」

唯一無二の生き方を貫く小雪の生命力

1976年生まれの顔ぶれの中でも、ひときわ独自のライフスタイルを確立しているのが小雪だ。ハリウッド映画『ラスト サムライ』のヒロインに抜擢され世界的な脚光を浴び、国内でもドラマ『きみはペット』などでクールビューティーの代名詞となった彼女。彼女の輝きの裏には、単なる美貌の維持にとどまらない、人としての力強さが潜んでいる。

「小雪は学生時代にバレーボールでインターハイに出場した経験を持つ、根っからパワフルな女性です。数年前から地方で農業を取り入れた二拠点生活を送っていると公言していますが、そのたくましい生命力こそが彼女の魅力のひとつでしょう。

交際当時は彼女の方が立ち位置が上でしたが、その後の夫・松山ケンイチ（41）の演技派としての目覚ましい成長を支えた女性としての強さも評価すべき点です。さらに、立ち姿や振る舞いで周囲を圧倒するセルフプロデュースの巧みさもあり、地に足をつけながらも”勝ち組感”を保ち続けている秘訣といえます」

今の時代、女優たちが現役感や美貌を保ち続けるために努力するのは、男性ファンというより、むしろ同性である女性ファンへアピールしたい意識が強いからではないか、と宝泉さんは分析する。

「あまりに早く現役感を脱却して、母親っぽい方向に寄りすぎてしまうと、世間から『劣化』という言葉で片付けられかねません。同性からの支持を失いたくないという思いもあり、みんな、自ら『女性』であることを降りたがらない時代になってきているのだと思います」

女優でありつつ、妻、あるいは母であることを楽しみ、自分自身の現役感や若さも諦めない。その貪欲な姿勢は、これまでの「50代女性」のイメージを完全にアップデートした。今後も「50歳の美」は更新され続けていくだろう。

宝泉薫（ほうせん・かおる）

1964年生まれ。芸能ジャーナリスト、コラムニスト。数多くのメディアで鋭い芸能批評やアイドル分析を執筆。著書に『痩せ姫 生きづらさの果てに』『泣ける太宰 笑える太宰』などがある。

取材・文／荒木睦美



デイリー新潮編集部