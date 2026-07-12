7月11日、お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建がXを更新し、自身のライブのチケット販売を報告した。

「渡部さんは《大変お騒がせしております》《チケット発売開始しました!》《何卒よろしくお願いします》のメッセージとともに、8月22日におこなわれるトークライブ『渡部59秒』を告知しました。このライブは2025年8月に初めて開催され、今回が4回めとなります。今回は、渡部さんが若手時代を過ごしたという東京・千歳烏山でおこなわれます」（スポーツ紙記者）

今回のライブは配信なし、SNSでの内容拡散も禁止が定められており、ディープな内容となりそうなだけに、チケットは即日完売となった。

だが、X上では心ない声も聞かれる。

《まずお前は鬼越トマホークに謝罪しろや、チケットだのそんな話はそれからや》

《後輩を踏み台にして、炎上商法で宣伝です》

芸能プロ関係者が語る。

「今回の渡部さんのライブは、事前の告知をめぐって、お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんとトラブルになっています。良ちゃんは8日のXで、自身のYouTubeチャンネルに、吉本の元先輩を通じて渡部さん側から出演の打診があったものの、後に断られたと明かし《あんな事しといて後輩値踏みできる立場なのかよ》《反省ビジネスの守銭奴》と激しく批判しました。10日になって、渡部さんの所属事務所であるプロダクション人力舎が声明を発表し、渡部さんは今回の出演交渉に関わっていないとしました。同じ日、元芸人で放送作家の宮地ケンスケ氏がXで、渡部さんの了承を得ないまま鬼越側に話をもちかけており《すべて私の責任》と経緯説明と謝罪をおこなっています」

ライブは延期や中止とならず、チケットはそのまま発売されたため、一部ネット上では一連の流れは“炎上商法”ではないかとも取りざたされた。

「渡部さんの所属事務所が正式に抗議声明を出しているため、今回のトラブルはネタではないようです。渡部さんは《大変お騒がせしております》と述べるにとどまっていますが、良ちゃんはXで激しい言葉で渡部さんを罵倒しているため、その後の展開が気になるネットユーザーも多そうです」（同前）

単独ライブで、どこまで今回の問題に切り込むのかも注目が集まりそうだ。