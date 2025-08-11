彼女との旅行でドラマチックなひと時を過ごしたいという願望を胸に秘めている男性も多いようです。では、恋人とどのような旅の思い出を作りたいのでしょうか。今回は10代から30代の独身男性262名に行ったアンケートをもとに「男性がひそかに憧れている『旅先で彼女と作りたい思い出』９パターン」を紹介します。【１】旅先のワークショップなどで手作りのペアリングを作りたい「世界に一つしかないものを共有したい」（30代男性）