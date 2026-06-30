高千穂交易が後場プラスに転じている。午後１時ごろに電力貯蔵システム向けＣＣＳモジュールの販売を本格化すると発表しており、好材料視されている。 ＣＣＳ（ＣｅｌｌＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＳｙｓｔｅｍ）モジュールは、温度センサ及びバッテリーセル間接続のバスバーを組ハーネスやＦＰＣ（フレキシブル基板）によって統合した一体型モジュールのこと。データセンタӦ