高千穂交易が後場プラスに転じる、電力貯蔵システム向けＣＣＳモジュールを販売本格化

高千穂交易<2676.T>が後場プラスに転じている。午後１時ごろに電力貯蔵システム向けＣＣＳモジュールの販売を本格化すると発表しており、好材料視されている。



ＣＣＳ（Ｃｅｌｌ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ）モジュールは、温度センサ及びバッテリーセル間接続のバスバーを組ハーネスやＦＰＣ（フレキシブル基板）によって統合した一体型モジュールのこと。データセンター市場の拡大により、サーバーや通信機器、ＵＰＳ（無停電電源装置）などの各種機器で非常用電源としてバッテリーセルを搭載するケースがこれまで以上に増加しており、こうした需要拡大に対応するために販売を本格化するとしている。



出所：MINKABU PRESS