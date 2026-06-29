大分県佐伯市は子育て世帯の189世帯に対し、国民健康保険税の減免措置を行わずに誤って請求したと発表しました。 【写真を見る】子育て世帯189世帯に国民健康保険税を誤請求大分 佐伯市は子育て世帯の負担を減らす目的で、2022年度から小・中学生の国民健康保険税を半額にする独自の施策を行っています。 市によりますと、今年度対象となる334世帯のうちおよそ6割に当たる189世帯に対し、誤って減免する前の納付書を送付した