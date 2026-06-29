吉野川市で6月28日、大正から昭和にかけて活躍した地元出身の喜劇俳優・曾我廼家五九郎を偲ぶ「五九郎まつり」が開かれ、多くの人で賑わいました。五九郎まつりは、大正から昭和初期にかけて東京・浅草を中心に活躍した、吉野川市鴨島町出身の喜劇俳優・曾我廼家五九郎を偲んで、毎年この時期に行われています。2026年は、台風の影響で予定より一日遅れの開催となりましたが、歩行者天国となったJR鴨島駅前中央通りには多くの屋台