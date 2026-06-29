『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）でおなじみ、棋士で投資家の桐谷広人さんが、6月28日までに自身のXを更新。入院中であることを明かし、心配を集めている。「桐谷さんは《21日朝、近所の病院に入院するので妹に留守番に来て貰った。6月期限の優待券は自分では使えないので妹や友人にあげました》と、気になる近況を報告したのです。桐谷さんは19日の投稿以降、27日まで更新が途絶えていたため、フォロワーから心配の声が上