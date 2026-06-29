『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）でおなじみ、棋士で投資家の桐谷広人さんが、6月28日までに自身のXを更新。入院中であることを明かし、心配を集めている。

「桐谷さんは《21日朝、近所の病院に入院するので妹に留守番に来て貰った。6月期限の優待券は自分では使えないので妹や友人にあげました》と、気になる近況を報告したのです。

桐谷さんは19日の投稿以降、27日まで更新が途絶えていたため、フォロワーから心配の声が上がっていたのですが、突然の入院の知らせに、驚きが広がっているようです」（芸能記者）

フォロワーからの《大丈夫ですか？》との問いには《大丈夫でないから入院なのです》、 《桐谷さんどうしたの？！！!どこが悪いの？！》には《あちこちです》、 《退院されましたか？》には《まだです。退院はしばらく先》と、丁寧に回答していた。

「さらに29日、リプライを寄せた人に返信する形で《もうすぐ退院。しかしもう一つ入院しなければいけない理由があるので、そのうちまた入院》と、これからも入退院を繰り返すと明かしていました」（同）

以前から健康を気遣うファンも少なくなかった。芸能プロ関係者が語る。

「総資産7億円を公言し、株主優待で生計を立てている桐谷さんは、優待券を使い切るため、ファミリーレストランや牛丼チェーン、回転寿司などを食べ歩いています。6月18日のXでは優待券で和牛特選カルビを食べていることも告白。76歳で独身の食生活としてはかなり高カロリーだと見る向きも。今回の入院理由は明かされていませんが、日ごろの食生活を知るファンほど、心配が大きくなっているのでしょう」

そんな桐谷さんの代名詞が “爆走ママチャリ” だが、そこにはある理由があるという。

「桐谷さんは昔から糖尿病で、治療の一環として自転車を漕いで体を動かしていると、以前のインタビュー記事でも明かしています。19日更新のXでも、講演先で菓子折をもらうことがあるとしたうえで、《私は糖尿病なので、あまりお菓子は食べられません》と説明していました。

ただ、糖尿病は甘い食べ物だけが原因となるわけではありませんから、日々の食事や運動を含めた生活習慣全体の管理が欠かせません。桐谷さんにとって “ママチャリ爆走” は、優待券を使い切るためだけでなく、治療を兼ねた日課でもあるのでしょう」（同）

今回の入院と糖尿病との関連はわからないが、入院の様子は『月曜から夜ふかし』でも紹介されるという。あらためて桐谷さんの健康状態に注目が集まっている。