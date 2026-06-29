トマトの甘みを引き出す方法について、カゴメの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【便利】これが「トマト」の甘さを引き出す“裏技”です！公式アカウントは「皆さんにいただいた『好きな野菜』のコメントの中でも人気だった『トマト』の甘さを楽しむ方法をご紹介します」と投稿。甘みが強いのは、果皮が比較的薄く透明で、桃色に見える、いわゆる「ピンク系トマト」だとして、「桃太郎」「ファーストトマト」