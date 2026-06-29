日本野球機構（NPB）は29日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。最後の中間発表となったこの日、熾烈だったパ・リーグ中継ぎ投手部門は鈴木昭汰（ロッテ）、パ・リーグ遊撃手部門は水野達稀（日本ハム）が首位で最後の中間発表を終えた。セ・リーグ捕手部門では石伊雄太（中日）が3位、パ・リーグ中継ぎ投手部門では田中正義（日本ハム）が2位、パ・リーグ遊撃手部門で