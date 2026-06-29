【2026球宴ファン投票】“最後”の中間発表 熾烈なパ・中継ぎ投手部門はロッテ・鈴木、パ・遊撃手部門は日本ハム・水野がトップ
日本野球機構（NPB）は29日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
最後の中間発表となったこの日、熾烈だったパ・リーグ中継ぎ投手部門は鈴木昭汰（ロッテ）、パ・リーグ遊撃手部門は水野達稀（日本ハム）が首位で最後の中間発表を終えた。
セ・リーグ捕手部門では石伊雄太（中日）が3位、パ・リーグ中継ぎ投手部門では田中正義（日本ハム）が2位、パ・リーグ遊撃手部門では紅林弘太郎（オリックス）が3位に浮上した。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票の受付は6月28日（日）で終了しており、7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
296,106 山野太一（ヤクルト）
285,779 高橋遥人（阪神）
132,713 金丸夢斗（中日）
＜中継投手＞
451,931 大勢（巨人）
281,552 星知弥（ヤクルト）
96,080 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
512,392 キハダ（ヤクルト）
246,355 岩崎優（阪神）
202,159 松山晋也（中日）
＜捕手＞
323,544 古賀優大（ヤクルト）
291,403 坂本誠志郎（阪神）
242,877 石伊雄太（中日）
＜一塁手＞
561,913 大山悠輔（阪神）
262,755 オスナ（ヤクルト）
212,575 筒香嘉智（DeNA）
＜二塁手＞
438,678 中野拓夢（阪神）
303,958 牧秀悟（DeNA）
214,783 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
665,374 佐藤輝明（阪神）
273,007 武岡龍世（ヤクルト）
170,722 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
425,524 長岡秀樹（ヤクルト）
391,149 村松開人（中日）
230,808 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
711,834 森下翔太（阪神）
394,999 細川成也（中日）
385,854 増田珠（ヤクルト）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
296,470 伊藤大海（日本ハム）
197,289 平良海馬（西武）
148,452 大津亮介（ソフトバンク）
＜中継投手＞
317,773 鈴木昭汰（ロッテ）
278,537 田中正義（日本ハム）
276,855 甲斐野央（西武）
＜抑え投手＞
349,968 マチャド（オリックス）
334,152 横山陸人（ロッテ）
277,224 柳川大晟（日本ハム）
＜捕手＞
451,034 田宮裕涼（日本ハム）
273,087 若月健矢（オリックス）
179,764 海野隆司（ソフトバンク）
＜一塁手＞
536,367 清宮幸太郎（日本ハム）
393,015 ネビン（西武）
292,558 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
403,434 小川龍成（ロッテ）
362,477 太田椋（オリックス）
266,558 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
550,384 栗原陵矢（ソフトバンク）
320,686 郡司裕也（日本ハム）
215,031 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
363,063 水野達稀（日本ハム）
309,773 友杉篤輝（ロッテ）
230,213 紅林弘太郎（オリックス）
＜外野手＞
591,326 万波中正（日本ハム）
512,157 西川史礁（ロッテ）
454,708 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
549,415 レイエス（日本ハム）
366,885 柳田悠岐（ソフトバンク）
224,729 ポランコ（ロッテ）