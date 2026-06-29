ロッテ・鈴木昭汰（撮影＝岩下雄太）

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　日本野球機構（NPB）は29日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　最後の中間発表となったこの日、熾烈だったパ・リーグ中継ぎ投手部門は鈴木昭汰（ロッテ）、パ・リーグ遊撃手部門は水野達稀（日本ハム）が首位で最後の中間発表を終えた。

　セ・リーグ捕手部門では石伊雄太（中日）が3位、パ・リーグ中継ぎ投手部門では田中正義（日本ハム）が2位、パ・リーグ遊撃手部門では紅林弘太郎（オリックス）が3位に浮上した。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　5月21日から始まったファン投票の受付は6月28日（日）で終了しており、7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

296,106　山野太一（ヤクルト）

285,779　高橋遥人（阪神）

132,713　金丸夢斗（中日）

＜中継投手＞

451,931　大勢（巨人）

281,552　星知弥（ヤクルト）

96,080　レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

512,392　キハダ（ヤクルト）

246,355　岩崎優（阪神）

202,159　松山晋也（中日）

＜捕手＞

323,544　古賀優大（ヤクルト）

291,403　坂本誠志郎（阪神）

242,877　石伊雄太（中日）

＜一塁手＞

561,913　大山悠輔（阪神）

262,755　オスナ（ヤクルト）

212,575　筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

438,678　中野拓夢（阪神）

303,958　牧秀悟（DeNA）

214,783　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

665,374　佐藤輝明（阪神）

273,007　武岡龍世（ヤクルト）

170,722　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

425,524　長岡秀樹（ヤクルト）

391,149　村松開人（中日）

230,808　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

711,834　森下翔太（阪神）

394,999　細川成也（中日）

385,854　増田珠（ヤクルト）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

296,470　伊藤大海（日本ハム）

197,289　平良海馬（西武）

148,452　大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

317,773　鈴木昭汰（ロッテ）

278,537　田中正義（日本ハム）

276,855　甲斐野央（西武）

＜抑え投手＞

349,968　マチャド（オリックス）

334,152　横山陸人（ロッテ）

277,224　柳川大晟（日本ハム）

＜捕手＞

451,034　田宮裕涼（日本ハム）

273,087　若月健矢（オリックス）

179,764　海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

536,367　清宮幸太郎（日本ハム）

393,015　ネビン（西武）

292,558　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

403,434　小川龍成（ロッテ）

362,477　太田椋（オリックス）

266,558　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

550,384　栗原陵矢（ソフトバンク）

320,686　郡司裕也（日本ハム）

215,031　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

363,063　水野達稀（日本ハム）

309,773　友杉篤輝（ロッテ）

230,213　紅林弘太郎（オリックス）

＜外野手＞

591,326　万波中正（日本ハム）

512,157　西川史礁（ロッテ）

454,708　周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

549,415　レイエス（日本ハム）

366,885　柳田悠岐（ソフトバンク）

224,729　ポランコ（ロッテ）