プレナス（東京都中央区）の持ち帰り弁当チェーン「Hotto Motto (ほっともっと)」が、新商品「旨辛骨付きレッドチキン」を7月2日に販売開始します。【画像】600円以下！8本入りで、このボリューム感はお得感たっぷり！新商品をもっと見る！新商品は、柔らかく食べやすい「チキンバックリブ」を使用。ガーリックとチキンの濃厚なうまみをベースに、チリペッパーと唐辛子の刺激的な辛さをプラス。あと引く辛さの中にも、かむ