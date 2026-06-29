伊那谷に甚大な被害をもたらした「三六災害」から65年がたつことを受けて29日、土砂災害が発生した現場で献花式が執り行われました。式は、土砂災害が発生した長野県大鹿村の大河原地区で執り行われ、6人の職員が亡くなった天竜川上流河川事務所の関係者など約40人が花を手向けました。「三六災害」は1961年6月26日から降り続いた大雨で、伊那谷の各地で川が氾濫。大鹿村で土砂災害などが発生しました。大鹿村で42人が亡くなるなど