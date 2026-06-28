新人2人が立候補した大町市長選挙は28日が投票日です。午前11時時点の投票率は前回を下回っています。大町市長選挙に立候補したのは、届け出順に元県職員の柳原健さん（56）と前市議会議員の植松悠一郎さん（45）のいずれも無所属の2人です。投票は市内23か所で行われ、午前11時時点の投票率は9.49パーセントと、4年前の前回に比べ2.17ポイント低くなっています。一方、期日前投票した人は5665人と前回より936人多くなってい