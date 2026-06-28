タレントの渡辺満里奈が25日、オフィシャルブログを更新。久しぶりに自宅でホームパーティーを開き、手料理を振る舞ったことを報告した。 おニャン子クラブの元メンバーで、1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。 この日、渡辺は「ホムパ」と題してブログを更新すると、「久しぶりのおもてなし」とつづり、自宅で用意した華やかな料理の数々を公開。こんがり