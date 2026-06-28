グーグルの「Gemini」を陰で支え、Google DeepMindの研究担当バイスプレジデントを務めるエド・チー（紀懷新）がCOMPUTEX 2026に登壇。彼が語る「知能革命」の真のインパクト、そして日本にはない台湾の強みとは。