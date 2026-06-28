コレクションのポリシーは「昭和平等」｡お菓子の袋から､レアなレコード､高価な切手まで､あの時代を彩ったものなら､なんでも平等に集めてきたコレクター社長が､10万点を超える所蔵品から誌上公開!写写丸（以下、写）水色のギターに、スキンケアクリーム……なんの共通点が？大崎1976年から1982年まで『TVジョッキー』（日本テレビ系）のアシスタントを務めた相本久美子さんのお宝グッズを集めてみました。写となると、この