コレクションのポリシーは「昭和平等」｡お菓子の袋から､レアなレコード､高価な切手まで､あの時代を彩ったものなら､なんでも平等に集めてきたコレクター社長が､10万点を超える所蔵品から誌上公開!

写写丸（以下、写） 水色のギターに、スキンケアクリーム……なんの共通点が？

大崎 1976年から1982年まで『TVジョッキー』（日本テレビ系）のアシスタントを務めた相本久美子さんのお宝グッズを集めてみました。

写 となると、このギターは同番組の「奇人変人コーナー」の参加賞ですね！ でも白色だったような……。

大崎 水色のときもあったんですよ。この1本は、ご本人のサイン入りですし、かなり貴重です。

写 この紙袋は？

大崎 ギターと一緒に参加者がもらえるジーパンを入れていた袋です。この袋も数万円の高値で取引されています。

写 すごい世界です。「エメロン」のクリームは、CMに出演していたからというわけですか。しかも中身入り！

大崎 あとは相本さんが表紙を飾った雑誌やレコード、出演したドラマの台本などです。

写 「SAILORS」のピクチャーレコードも！

大崎 これはコラボレコードです。実際、一度芸能活動をお休みしていた時期、相本さんは原宿でショップ店員をしていたこともあるそうです。元祖マルチタレントらしい幅の広さですね。

おおさききよし

1961年生まれ 株式会社ブティックオーサキ代表取締役社長｡『大崎潔のアイドルストーリー』（NACK5）など多数のラジオパーソナリティを務める

写真･梅基展央