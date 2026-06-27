《まさかこんなことになるとは》元NHKアナウンサーの中川安奈が、6月26日に更新したXで、「FIFAワールドカップ2026北中米大会」の決勝トーナメント1回戦となる日本対ブラジル（29日・日本時間30日）戦を、米ヒューストンのスタジアムで生観戦すると、冒頭の驚きと歓喜が入り混じった内容で投稿した。投稿には、サムライブルーカラーのノースリーブワンピース姿で、美しい二の腕が伸びる写真が添えられている。「中川さんは、2025