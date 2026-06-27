《まさかこんなことになるとは》

元NHKアナウンサーの中川安奈が、6月26日に更新したXで、「FIFAワールドカップ2026北中米大会」の決勝トーナメント1回戦となる日本対ブラジル（29日・日本時間30日）戦を、米ヒューストンのスタジアムで生観戦すると、冒頭の驚きと歓喜が入り混じった内容で投稿した。投稿には、サムライブルーカラーのノースリーブワンピース姿で、美しい二の腕が伸びる写真が添えられている。

「中川さんは、2025年10月におこなわれ、0-2から3点を奪い日本がブラジルに劇的初勝利をした『キリンチャレンジカップ2025』も、背番号10の日本代表ユニフォームを着て、スタジアムで生観戦をしていました。

そのときの感動が忘れられず《ブラジル戦、実はどうしてもW杯の生の雰囲気を感じたくてプライベートで行こうと前々からチケットを買っていた》そうです。

もちろん、チケット購入時は《日本戦になるかどうかもわからずでしたがスケジュールの都合でどうしてもそこしか行ける時がなくて!》とつづっていましたが、結果として日本との対戦が決まるという幸運と偶然が重なり、プラチナチケットになりました」（芸能担当記者）

その中川が6月26日、決勝トーナメント表をXに投稿しているのだが、それがなんと、本人が《手作り》と称しているが「手書き」だったことから、話題になっている。

「まだグループリーグの日程が終わっていないため、書き込まれた国は半分ほどしかありませんが、書き込んでいく楽しさが伝わってきます。

これにフォロワーからは《ボスニアヘルツェで終わってるのかわいいし字もかわいい》《ネイマールって透けて見えるのすき》などの反応がありました。一方で6月25日には《W杯期間の寝不足により、顔に特大NKBが出現してしまい》と、ニキビができてしまったことを投稿しています。

《応急処置として人生初のニキビ注射なるものをうちに行ってきました》とありますので、治療はしているようです」（同前）

そんな中川はプロ野球・読売ジャイアンツの大ファンとして知られ、SNSにはたびたび観戦記を投稿している。スポーツ観戦の報告が多い中川だが、サッカー観戦も含め、意外にも目立つのは「連敗ストッパー」としての存在感だ。たとえば2025年6月7日には、Instagramに東京ドームでおこなわれた交流戦・巨人対楽天戦を観戦したことを投稿。シーズン2回めの観戦だったそうだが《巨人は2-0で勝って今季最長だった連敗を5でストップ》とつづっている。サッカーでも2025年4月26日、FC東京サポーターでもあるNHK時代の先輩と、Jリーグの公式戦を観戦。FC東京が《9試合ぶりの勝利で盛り上がる》と投稿している。

対ブラジル戦、“勝ち運”のある中川が勝利の女神になるか。